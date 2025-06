QUEBRA-CABEÇA

Com até 7 desfalques, veja como Carpini pode escalar o Vitória diante do Cruzeiro

Leão da Barra encara a Raposa nesta quinta-feira (12), no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2025 às 05:00

Thiago Carpini Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória entra em campo nesta quinta-feira (13), às 19h, no Barradão, com a missão de vencer o Cruzeiro e evitar passar a pausa do Brasileirão na zona de rebaixamento. Encarar o vice-líder do campeonato já seria um desafio e tanto, mas o Leão pode ter até sete desfalques, o que complica ainda mais o trabalho do técnico Thiago Carpini. >

A lista de baixas inclui os suspensos Lucas Halter, Claudinho e Janderson. No departamento médico, Neris e Fabri seguem em tratamento e não devem se recuperar a tempo, enquanto Raúl Cáceres e Osvaldo avançam na fase de transição e podem ficar à disposição.>

As ausências impactam principalmente o sistema defensivo. A manutenção do esquema com três zagueiros utilizado contra o Corinthians, que fez a equipe não ser vazada pela primeira vez no certame, parece improvável. Sem Neris e Halter, Carpini conta apenas com Edu e Zé Marcos como zagueiros da equipe principal. >

A alternativa mais provável é a volta da linha de quatro defensores, com Jamerson na lateral esquerda, Zé Marcos e Edu na zaga, e a lateral direita ocupada por um jogador improvisado, possivelmente Baralhas, que já atuou na posição contra o Santos, na 10ª rodada, mas isso caso Cáceres não se recupere a tempo. Outra opção é puxar Edu para a lateral e promover o jovem Kauan à zaga, embora o treinador costume aproveitar pouco os atletas da base.>

Com Baralhas deslocado para a defesa, o meio de campo deve ter Willian Oliveira ou Ricardo Ryller formando a dupla de volantes com Ronald volantes. Pepê corre por fora na disputa por uma vaga no setor. Caso Cáceres retorne, Baralhas volta ao meio e Carpini ganha mais alternativas.>

Mais a frente, menos incertezas. Matheusinho será o meia armador, enquanto Renato Kayzer assume a função de centroavante. Nas pontas, o técnico precisará escolher entre Lucas Braga, Erick, Léo Pereira, Gustavo Mosquito e talvez Osvaldo, caso ele se recupere a tempo. Uma outra alternativa seria escalar três volantes e deslocar Matheusinho para a ponta direita.>

Fato é, com três dias de treinos já realizados e mais três pela frente, contanto com esta segunda-feira (9), Thiago Carpini tem tempo para encontrar a melhor formação possível para encarar a Raposa e tentar garantir um respiro na luta contra o rebaixamento.>