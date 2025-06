ALERTA LIGADO

Vitória pode passar um mês na zona de rebaixamento se não vencer o Cruzeiro

Após dia de folga, o Leão da Barra volta a treinar nesta segunda-feira (9), dando continuidade a preparação para o duelo contra a Raposa

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2025 às 05:00

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após quatro dias seguidos de treinos no CT Manoel Pontes Tanajura, o elenco do Vitória ganhou folga neste domingo (8). A equipe retorna aos trabalhos nesta segunda-feira (7), dando continuidade à preparação para o confronto com o Cruzeiro, marcado para quinta-feira (12), às 19h, no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. >

A partida contra a Raposa será a última do Leão da Barra por mais de um mês, devido à pausa no calendário para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que ocorrerá entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Com o risco de atravessar todo esse período dentro da zona de rebaixamento, os comandados de Thiago Carpini precisam aproveitar ao máximo os quatro dias de treino já realizados e os três que restam antes do jogo, para buscar um resultado positivo diante da equipe mineira.>

Atualmente, o Vitória ocupa a 16ª colocação na Série A, com 10 pontos, mesma pontuação do Fortaleza, primeiro time dentro do Z-4. Após a pausa, o Rubro-Negro volta a campo contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 13ª rodada da competição.>