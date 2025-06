BRASILEIRÃO

Vitória recebe o Cruzeiro no Barradão para tentar se afastar da zona de rebaixamento

Leão da Barra encara a Raposa nesta quinta-feira (12), às 19h, no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileirão



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de junho de 2025 às 05:00

Vitória x Cruzeiro Crédito: Victor Ferreira / EC Vitórias

Sob clima de instabilidade antes da parada para o Mundial de Clubes, o Vitória terá uma missão complicada pelo Campeonato Brasileiro. Com o objetivo de continuar fora da zona de rebaixamento, a equipe rubro-negra recebe o Cruzeiro no Barradão, em partida válida pela 12ª rodada da Série A. Após empate contra o Corinthians, o desempenho do time contra os mineiros pode decidir a continuidade de Thiago Carpini no comando técnico. A bola rola às 19h, na noite desta quinta-feira (12). >

Para terminar a rodada fora do Z-4, os comandados de Thiago Carpini obrigatoriamente precisam pontuar. Em caso de derrota para a Raposa, qualquer resultado no confronto entre Fortaleza e Santos colocaria o Leão de volta na degola. Com 10 pontos, o Vitória atualmente ocupa a 16ª colocação do Brasileirão, empatado com Vasco e Fortaleza.>

“A nossa equipe sabe da extrema importância que é esse jogo contra o Cruzeiro. Sabemos que, fazendo bom resultado, a gente se distancia dessa zona. Temos que entrar focados para que a gente possa fazer um grande jogo”, disse o volante Gabriel Baralhas sobre o confronto.>

Elenco do Vitória treinando em preparação para enfrentar o Cruzeiro

Vencendo os mineiros, o Leão poderia sonhar em chegar à 13ª colocação. Para isso, os rubro-negros precisam acabar com a sequência de quatro partidas sem ganhar. De acordo com Carpini, o fator casa será o diferencial para o time voltar a vencer na temporada. >

“Temos pontos positivos, o retorno de jogadores importantes, jogar na nossa casa com esse espírito de coletividade. O Barradão é o diferencial do Vitória. O torcedor cobra resultado, mas também essa disposição e entrega. Então precisamos fazer novamente o fator casa, fator torcida. Quem sabe esse jogo do Cruzeiro seja o marco de um novo momento para que a gente tenha um segundo semestre mais tranquilo”, deu o recado.>

O comandante rubro-negro vai contar com o retorno do meia Matheuzinho, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, além do volante Willian Oliveira, recuperado de lesão. Por outro lado, o treinador pode ter até sete desfalques.>

Últimos confrontos entre Vitória x Cruzeiro em Salvador pela Série A

A lista de baixas inclui os suspensos Lucas Halter, Ryller e Janderson. No departamento médico, Neris e Fabri seguem em tratamento e não devem se recuperar a tempo, enquanto Raúl Cáceres e Osvaldo avançam na fase de transição e podem ficar à disposição.>

As ausências impactam principalmente o sistema defensivo. A manutenção do esquema com três zagueiros utilizado contra o Corinthians, que fez a equipe não ser vazada pela primeira vez no certame, parece improvável. Sem Neris e Halter, Carpini conta apenas com Edu e Zé Marcos como zagueiros da equipe principal. Nem mesmo o zagueiro Kauan, do sub-20, poderá ser relacionado. O defensor vai passar por cirurgia após sofrer uma fratura no tornozelo.>