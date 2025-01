CLAUSTROFOBIA

Diego Hypolito conta que foi internado devido à fobia: saiba as condições que podem causar o sintoma

O ex-ginasta confessou que já teve que abandonar o carro no meio do trânsito durante uma crise

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 18:30

Diego Hypólito é medalhista olímpico Crédito: Divulgação | TV Globo

Durante sua convivência com outros participantes no BBB 25, o ex-ginasta Diego Hypolito compartilhou com os colegas de confinamento sua experiência com fobias e o período em que precisou ser internado em uma clínica psiquiátrica.

"O avião ia fechar a porta, e eu gritava" Diego Hypolito ex-ginasta brasileiro

Em conversa com Vitória, Mateus e Diogo, o ex-ginasta revelou que, em um momento de sua vida, desenvolveu fobia de lugares fechados. “Quando eu entrava em um shopping e não via a porta, eu saia correndo”, relembrou. Com o tempo, a situação piorou, e ele também passou a temer espaços muito abertos e movimentados.

A gravidade do problema chegou a um ponto em que ele “não conseguia mais viver”, confessou, relembrando um episódio marcante em que abandonou o carro no meio do trânsito durante uma crise. “Me deu um desespero”, disse.

Sua mãe, percebendo as mudanças, levou-o a São Paulo para ser atendido pelo Comitê Olímpico. “Fui internado imediatamente”, contou Diego que afirmou que atualmente, ele segue em tratamento com psiquiatra e psicólogo para lidar com as fobias.

O que pode causar o sintoma?

De acordo com a Neuropsicóloga Dra. Karliny Uchôa, a fobia pode ser influenciada por vários fatores, mas algumas condições a tem como principal sintoma, como a agorafobia e claustrofobia.

“A fobia pode ter várias causas, como experiências difíceis ou condições de saúde mental. Algumas situações específicas, como o medo de lugares apertados (claustrofobia) ou de espaços amplos e cheios de gente (agorafobia), estão entre as mais comuns e pessoas LGBT+ estão entre os públicos mais sensíveis a TEPT e fobia social”.