TRAUMAS DA CARREIRA

Medalhista olímpico, Diego Hypolito foi alvo de abusos sexuais e bullying pesado

Ex-ginasta passou por humilhações durante sua carreira no esporte

Apesar de ter convivido já adulto com Fernando, Diego lamentou a postura do profissional e relembrou sua trajetória. "Foram menos de dois anos, e eu já era adulto. Então, eu não vivenciei isso que as crianças viveram. (...) É uma pena, muito absurdo que isso tenha acontecido", disse em entrevista ao portal ge.com.

"Eles me faziam ficar pelado, e pegar com o ânus uma pilha colocando uma pasta de dente em cima e a questão da humilhação. E, neste dia, quando aconteceu isso, eu tive ataque epilético e, depois, por ter tido o ataque epilético, eu não consegui fazer a prova toda (...) Depois a gente tinha de colocar ainda com o ânus, não podia ajudar com a mão, você tinha de se agachar, pegar a pilha com o ânus e depois deixar dentro de um tênis, num buraquinho de um tênis. E, depois, (...) se a pilha caísse fora, você tinha de voltar e fazer a prova de novo. Eu fiquei muito nervoso com a situação acontecendo, me deu desespero", relatou Hypolito em 2018.