DANÇA MINIMALISTA

Casada com dançarino, Daniele Hypolito vira meme por falta de molejo; conheça história do casal

Fábio Castro é professor de dança, coreógrafo e bailarino do cantor Buchecha

“Totalmente travada”. Foi assim que o humorista Fábio Porchat se referiu a ex-ginasta Daniele Hypolito na festa do BBB. Apesar do pouco entrosamento com a dança, o marido de Daniele, Fábio Castro, é professor de dança, coreógrafo e bailarino do cantor Buchecha.