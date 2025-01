CONFIRA

Com 16 pinos nas costas, Diego Hypolito desabafa sobre cirurgias: 'Meu corpo é debilitado'

Ex-ginasta comentou sobre período após a aposentadoria da ginástica e desabafou sobre efeitos da carreira no corpo

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 19:12

Diego Hypolito fala sobre cirurgias no BBB 25 Crédito: Reprodução/Gshow

O ex-ginasta e participante do BBB Diego Hypolito desabafou sobre os problemas que teve que enfrentar após conquistar a medalha olímpica nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e sua vida fora da ginástica. O atleta destacou as mais de 10 cirurgias feitas durante conversa com Eva e Renata no reality.

"Depois que eu deixei de ser atuante, eu fiquei muito perdido na minha vida... Foram 11 cirurgias, meu corpo é um corpo debilitado, gente [...] Eu tenho 16 pinos na coluna, dois pinos no pé, são seis cirurgias no pé no total... joelho, ombros..." Diego Hypolito Ex-ginasta

Além das cirurgias, o problema com o alcoolismo acompanhou o ex-atleta por um tempo. Em conversa com as participantes, o brother traçou três bases que o ajudaram a sair do vício: a fé, o Instituto Hypolito e sua irmã. "Quando eu saí, parece que eu queria viver. Eu bebi muito, eu fiz coisas muito erradas contra mim, durante um período extenso", contou.