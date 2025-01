BBB 25

Mentira de Diego Hypólito é desmascarada pela Globo em VAR do BBB 25

Ação do atleta viralizou nas redes sociais

Diego e Gabriel tiveram um desentendimento durante a dinâmica da afinidade no dia anterior e, no Queridômetro, Hypolito escolheu o emoji de cobra para o colega de confinamento. O modelo, por sua vez, optou pelo de mentiroso para o ex-atleta.

No entanto, ao entrar no quarto Fantástico para usar o banheiro, o ex-ginasta ouviu os confinados falarem sobre as reações e garantiu para Gabriel que não havia sido ele o responsável pelo emoji negativo.