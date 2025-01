ODEIA EX-BBB?

Ex-BBB relata fala de Diego Hypolito: 'Eu sou o atleta do Brasil e você participou de um reality show'

O ginasta entrou ontem (13) como novo integrante da casa mais vigiada do Brasil

Marina Branco

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 18:16

Diego Hypólito no BBB 25 Crédito: Divulgação | TV Globo

Cotado pelo público como possível vilão do BBB 25, Diego Hypolito já está recebendo comentários negativos de fora da casa. Um deles, do ex-BBB Vagner Lara, participante da décima quarta edição do programa.

Segundo Vagner, o ginasta não gosta de ex-BBB’s, o que ele próprio se tornará em breve. O hoje empresário criticou a postura de Diego em eventos no programa Se Liga, relatando falas do atleta.

"Todas as vezes que nos encontramos em festas, ele sempre teve um problema com ex-participantes do programa. Ele sempre manteve uma certa distância, como se dissesse: 'Eu sou o atleta do Brasil e você participou de um reality show'. Sempre houve esse distanciamento”, contou.

Vagner Lara com Pedro Bial, ex-apresentador do BBB Crédito: Reprodução

“Não é um amigo meu, já tivemos contato em alguns lugares, mas sempre houve essa separação. E sempre escutei: 'Ah, ele odeia ex-BBB'", completou Vagner. Para ele, é incômodo até mesmo estar no mesmo ambiente que Hypolito, situação que ficou marcada quando ambos estiveram no mesmo camarote em uma balada.