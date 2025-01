JUSTIFICATIVA

O que Diego Hypolito disse ao circo onde trabalha para esconder o BBB

O ginasta entrou no grupo camarote do reality, mas não comunicou sua decisão à equipe circense

Marina Branco

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 17:55

Diego Hypolito está no BBB 25 Crédito: Reprodução

Na última quinta-feira (9), o Brasil inteiro ficou sabendo da entrada do ginasta Diego Hypolito no Big Brother Brasil, em dupla com sua irmã Daniele Hypolito. Mas no pré-confinamento, poucos podiam saber dos planos dos ginastas.

Um dos envolvidos que não ficou sabendo do futuro foi o circo onde Diego se apresenta, a Reder Circus em Abracadabra Circo Musical. Acusado de abandonar o projeto, Diego não contou que ia ao BBB, mas comunicou que estaria afastado.

Diego é parte do elenco desde 2021, e começou seu período de afastamento a partir de 9 de janeiro, quando o circo estava em São Vicente, na Baixada Santista. Na época, surgiram boatos de que ele teria largado o trabalho.

O que muitos não sabiam é que ele havia contatado o dono do circo para informar sobre sua necessidade de afastamento. “Diego me comunicou que não poderia estar presente no espetáculo (a partir do dia 9). Ele só me disse que eu saberia (o motivo) em breve e que era para confiar nele”, contou Frederico Reder, à Splash.

Frederico conta ainda que a ausência de Diego não seria diretamente um problema porque a ausência de ginastas é deixada em aberto para o espectador: "Sempre comunicamos ao público que o elenco pode sofrer alterações sem aviso prévio por conta de circunstâncias alheias ao nosso controle".

No entanto, pelo rodízio de trocas de artistas a cada apresentação, existe o sentimento de que ele teria deixado a equipe na mão quando contavam com ele, sensação diminuída pela relação que ele construiu com o grupo.