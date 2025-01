INDÍCIO?

Cotada para o BBB, Daniele Hypólito pede exoneração de cargo no governo do Rio

Lista oficial do reality será divulgada nesta quinta-feira (9)

A decisão foi publicada no Diário Oficial do estado na terça-feira (7). A exoneração ocorreu a pedido da própria atleta, "com validade a contar de 7 de janeiro de 2025 do cargo em comissão de assessor especial". O fim do contrato coincide com o início do confinamento dos futuros participantes no hotel, como manda as regras do programa.