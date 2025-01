POLÊMICO

Romário proíbe chuteiras coloridas e ordena que roupeiro pinte calçados de jogadores do América-RJ

Decisão ganhou apoio do técnico do time sub-20 na Copinha

Presidido pelo ex-atacante Romário, o América-RJ adotou uma atitude inusitada na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O baixinho ordenou que o roupeiro do clube pinte de preto todas as chuteiras dos atletas.

A recomendação de Romário também foi feita para o time principal, no qual os atletas só poderão utilizar calçados pretos, lembrando os velhos tempos do futebol.

"É ordem do nosso presidente. Temos um presidente que ganhou tudo na vida como jogador e a gente precisa se espelhar nele. Está mudando a história do clube, nos ajudando e precisamos obedecer. Quem obedece, colhe frutos. E conseguimos a classificação na Copinha dessa forma", explica o roupeiro Mauro Barcelos, ao ge.

Coube ao roupeiro pintar as chuteiras coloridas do elenco. O funcionário conta ainda que, caso a ordem não seja cumprida, o jogador será multado em 20%.

Apesar de polêmica, a decisão conta com o apoio do técnico Sérgio Trepte, que comanda o sub-20 na Copinha. Para ele, a igualdade nos calçados vai evitar o "estrelismo" no elenco.

"Os garotos querem copiar tudo que assistem na televisão. E muitas vezes aparecem com chuteiras coloridas, mas esquecem o mais importante. Eu apoio o pessoal que gosta do futebol raiz, futebol antigo. Temos que seguir o conselho do nosso presidente que ganhou tudo no futebol. A nossa profissão é séria e precisamos valorizá-la diariamente com o desenvolvimento dentro de campo", explicou.