MAIS FAMOSOS

Diego e Daniele Hypólito são confirmados no Camarote do BBB 25

Ex-ginastas, irmãos vão jogar juntos em dinâmicas inéditas do reality

Os irmãos Diego e Daniele Hypolito agora vão competir em dupla. Só que dessa vez o desafio não é no esporte, mas na casa do BBB 25. Os ex-ginastas foram confirmados na noite desta quinta-feira (9) como participantes do Camarote do reality.

Diego, de 38, diz que sempre se espelhou na irmã. Na ginástica, conquistou a torcida brasileira em 2007, ao ganhar o ouro nos Jogos Pan Americanos do Rio. A partir dali, revela que descobriu o gostinho de ser tratado como alguém conhecido. Atleta de alta performance, já teve que operar o pé, o joelho e o ombro. A recompensa dos esforços da vida inteira dedicado à profissão veio com a medalha de prata nas Olimpíadas do Rio, em 2016. Diego também é o primeiro ginasta masculino do Brasil e da América do Sul a conquistar uma medalha em Campeonatos Mundiais da modalidade. Entra no BBB solteiro. “Meu irmão é muito simpático. Ele tem o riso frouxo, é alegre, divertido, e por isso é muito gostoso estar com ele. Além disso, tem um coração que não cabe dentro do peito”, conta Daniele sobre as características que admira em Diego.