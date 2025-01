DIFICULDADES

'A Dani se tornou a mãe da família inteira': conheça a origem dos irmãos Hypolito

Como Daniele sustentou e mudou a realidade da família pela ginástica

Desde a criação do grupo Camarote, o Big Brother faz com que os espectadores conheçam mais a fundo a vida e a história dos famosos. Um dos mais destacados na edição deste ano é o ex-ginasta Diego Hypolito, que contou sobre a família e a realidade de onde veio em uma conversa com os colegas de programa.

Toda a família morava no prédio do Flamengo, e com a falta de dinheiro para pagar as contas, acabaram ficando sem eletricidade e gás. "Só não ficamos sem água porque era do prédio", contou. Nas épocas mais complicadas, o próprio Diego fez alguns bicos com o pai: "Trabalhei na praia de Copacabana com meu pai e é uma coisa que eu tenho muito orgulho".