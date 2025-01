AMIGOS OU INIMIGOS?

Entenda como é a relação dos irmãos Hypolito

Diego e Daniele Hypolito têm chamado atenção pelas brigas dentro da casa do BBB25

Marina Branco

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 19:48

Diego Hypólito ao lado da irmã, Daniele Crédito: Reprodução/Instagram

A real conexão entre as duplas que entraram no Big Brother vem sendo muito questionada entre os espectadores - uma delas, os ex-ginastas Diego e Daniele Hypolito. Irmãos, os dois já tiveram algumas discussões desde o início do programa na última segunda-feira (13), levantando hipóteses de que talvez não sejam tão amigos quanto aparentaram na apresentação.

Tudo começou na primeira prova de resistência, já na estreia do programa, quando Diego reclamou com Daniele algumas vezes por falta de atenção. No dia seguinte, o atleta acordou comentando que acredita ter sido duro demais com a irmã.

Além disso, foi comentado o fato de Diego não gostar de dormir com a irmã, e ter dito isso aos brothers. Mas a justificativa, nesse caso, existe e foi dada na casa do BBB: "Ainda que eu consiga dormir com a minha irmã, por ela ser pequenininha, minha coluna dói demais por conta dos pinos, eu tenho 16 pinos na coluna".

A relação dos dois, apesar de às vezes ser conflituosa, é próxima pelo ponto de vista dos dois, como a própria Daniele já comentou antes do confinamento. ""Eu, Diego e meu outro irmão, Edson, sempre fomos muito unidos. Claro, tem discussão às vezes, mas isso é normal, como qualquer irmão às vezes acaba falando algo para o outro", afirmou ao Splash.

"Eu diria que 99,9% do tempo estamos um apoiando o outro, sempre incentivando o sonho de cada um. Isso sempre foi muito importante, tanto para a minha carreira quanto para a do Diego. Às vezes, comentamos sobre o tempo que ficamos sem nos reunir e decidimos sair só nós três. Nossa educação foi baseada nisso: sempre um apoiar e ajudar o outro", concluiu.