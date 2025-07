MELHOR PERFORMANCE

Técnicas de massagem reduzem dor e risco de lesões em praticantes de esporte, aponta pesquisa

Intervenções como massagem esportiva e relaxante contribuem para a recuperação física e mental, além de prevenir distensões e entorses

Terapias complementares e efeitos psicológicos

Embora a massagem esportiva seja voltada especificamente para a recuperação muscular e prevenção de lesões, outras modalidades também têm papel importante. A massagem relaxante, por exemplo, atua no alívio de tensões, estresse e ansiedade, oferecendo benefícios complementares para o bem-estar geral do atleta. Já a massagem modeladora, mais conhecida por seus efeitos estéticos, utiliza técnicas distintas que não visam o desempenho físico. >

Comparativo: massagem percussiva ou banho de gelo?

Na comparação entre métodos de recuperação muscular, o estudo italiano testou duas abordagens em 16 jogadores de futebol: a massagem percussiva e a imersão em água fria a 10°C por 12 minutos. A primeira mostrou efeito direto no aumento da força muscular, enquanto o banho gelado não alterou a força, mas ampliou o tempo de contração do reto femoral — o que pode indicar recuperação mais eficiente da fadiga. >

Ambas as técnicas superaram o repouso passivo no alívio da dor muscular pós-treino, segundo a publicação. No entanto, os próprios pesquisadores recomendam a realização de estudos mais amplos, com amostras maiores e variados perfis atléticos, para fortalecer a validade estatística dos achados.>