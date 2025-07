MODIFICAÇÕES

CBF muda datas de duas partidas do Vitória no Brasileirão em julho

Duelo contra o Botafogo foi adiado para o dia 16 e confronto com o Bragantino será no dia 20

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de julho de 2025 às 17:04

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (4), alterações nas datas de dois jogos do Vitória no Campeonato Brasileiro durante o mês de julho. As mudanças envolvem confrontos importantes da equipe rubro-negra contra Botafogo e Red Bull Bragantino. >

Inicialmente marcado para o dia 15, o duelo contra o Botafogo, válido pela 17ª rodada, foi remarcado para quarta-feira, 16 de julho, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já a partida contra o Red Bull Bragantino, pela 18ª rodada, foi adiada de sábado (19) para domingo, 20 de julho, às 16h, no Barradão, em Salvador.>

De acordo com a CBF, os ajustes foram feitos para atender à grade de transmissão e à logística da competição, coordenadas pelo Grupo Globo. Atualmente, o Vitória soma 11 pontos, ocupa a 16ª colocação e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.>