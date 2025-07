LEOAS DA BARRA

No Barradão, saiba o que Vitória precisa fazer para garantir acesso à elite do Brasileirão feminino

Entrada será com 1kg de alimento não perecível para apoiar as Leoas no duelo decisivo contra o Atlético-MG, que vale vaga na Série A1 do Brasileiro

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de julho de 2025 às 16:25

Leoas da Barra Crédito: Karla Porto/EC Vitória

Valendo vaga na elite do futebol feminino nacional, o Vitória enfrenta o Atlético-MG neste sábado (5), às 15h, no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro. Precisando reverter a derrota sofrida no jogo de ida, as Leoas da Barra vão precisar de todo o apoio da torcida colossal, que terá entrada no estádio mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, com acesso pelo portão da Loja do Leão >

No primeiro duelo, disputado em Belo Horizonte, o Vitória foi derrotado por 1 a 0, com gol marcado por Geysna aos 45 minutos do segundo tempo. O resultado obriga o time baiano a vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação direta. Se vencer por 1 a 0, a decisão será definida nos pênaltis. Qualquer outro resultado classifica o Atlético-MG.>