DOR DE CABEÇA

Em meio à reformulação, Vitória não poderá contar com reforços na Copa do Nordeste

Com reforços impedidos de atuar, Carpini terá apenas 22 jogadores à disposição para disputa da competição

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de julho de 2025 às 07:00

Troféu da Copa do Nordeste Crédito: Thais Magalhães/CBF

Perto de retornar à ação após a intertemporada, o Vitória enfrenta o Confiança na próxima terça-feira (8), no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Enquanto se prepara para o duelo, o clube segue reformulando seu elenco. Além das saídas de Thiaguinho, Hugo, Carlos Eduardo, Gabriel Vasconcellos e Janderson, nomes como Gustavo Mosquito e Wellington Rato também estão próximos de deixar a equipe. Por outro lado, o Vitória já anunciou as contratações de Thiago Couto, Rúben Rodrigues e Renzo López. >

Apesar de necessárias para o restante da temporada, especialmente visando a sequência do Brasileirão, essas mudanças não vão ajudar o time neste momento da Copa do Nordeste. Isso porque nenhum dos novos reforços pode ser inscrito na competição, já que o prazo de registro de atletas se encerrou no dia 5 de junho. Com isso, o técnico Thiago Carpini terá que se virar com as opções que já estavam no elenco.>

Trecho do regulamento da Copa do Nordeste Crédito: Reprodução

Sem considerar os atletas da base, Carpini tem apenas 22 jogadores disponíveis para a “Lampions”. A situação mais crítica é na lateral esquerda. Com a saída de Hugo e a lesão de Jamerson, o jovem Maykon Jesus, com pouquíssima experiência no futebol profissional, é a única opção para a posição. O setor de criação também preocupa. Com a iminente saída de Wellington Rato, Matheuzinho passa a ser a única alternativa para a função de meia.>