Saiba como joga Rúben Rodrigues, novo reforço do Vitória

Vindo da 2ª divisão da Inglaterra, o meia português é um camisa 10 clássico, mas que também pode fazer outras funções no ataque



Pedro Carreiro

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de junho de 2025 às 16:58

Rúben Rodrigues, novo reforço do Vitória Crédito: Reprodução/Instagram

O Vitória surpreendeu a todos ao anunciar a contratação do meia português Ruben Rodrigues, que estava no Oxford United, da 2ª divisão da Inglaterra. Além de nenhum rumor ter vazado antes do anúncio, a transferência chamou atenção por se tratar de um jogador europeu, algo raro na história do clube, já que pouquíssimos atletas do Velho Continente passaram pela Toca do Leão. Naturalmente, a chegada do “portuga”, que assinou contrato com o rubro-negro baiano até o fim de 2027, despertou a curiosidade da torcida Colossal, que ainda conhece pouco do meia e quer entender de que forma ele pode contribuir com a equipe comandada por Thiago Carpini. >

O meio-campo de 28 anos é o novo contratado do Vitória e chega para reforçar o elenco Rubro-Negro em 2025! ?⚫?#PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/6jlFgUz7Ot — EC Vitória (@ECVitoria) June 26, 2025

Encaixe tático e qualidades

Para entender melhor os principais atributos de Ruben Rodrigues, o CORREIO conversou com Robert Bedding, torcedor inglês apaixonado pelo Oxford United e pelo Figueirense, que compartilha sua vivência com os dois clubes por meio de sua conta no X (antigo Twitter), @BeddingRobert. >

“Ruben é um jogador forte e habilidoso, que marca belos gols. Ele é muito bom com a bola nos pés atuando como meio-campista ofensivo, e consegue fazer bem a ligação entre o meio-campo e o ataque”, explica Robert.>

Do ponto de vista tático, o jogador de 28 anos é um camisa 10 clássico, ambidestro, que se conecta bem com o centroavante e oferece apoio ofensivo. Segundo Robert, ele lembra o meia Cleiton Xavier, que passou pelo Vitória entre 2017 e 2018. Ruben rende muito mais atuando pelo centro e tem boa capacidade de conduzir a bola, driblando adversários. Além de criar chances para os atacantes, também tem faro de gol.>

Embora já tenha declarado em entrevistas que prefere atuar como um camisa 10 tradicional, à frente de dois volantes mais recuados, Ruben também já desempenhou outras funções ao longo da carreira, mostrando versatilidade. Já foi utilizado como meia aberto pelos dois lados do campo, quase como um ponta, e também como centroavante ou falso 9. Seu mapa de calor na última temporada da 2ª divisão inglesa indica uma tendência maior de atuar pelo lado direito.>

Mapa de calor de Rúben Rodrgigues Crédito: Sofascore

Características dentro e fora de campo

Robert descreve Ruben como um jogador passional, que atua sempre com muita entrega, algo que o fez cair nas graças da torcida do Oxford. Fora de campo, é um atleta vocal e bastante querido entre os companheiros de equipe. No entanto, essa intensidade também pode jogar contra. Por ser temperamental, às vezes perde o controle em campo e acaba punido com cartões. Em 95 jogos pelo Oxford, acumulou 17 cartões amarelos e uma expulsão. >

Outro ponto importante sobre o meia português é que ele precisa de ritmo de jogo constante para manter um bom desempenho. Não costuma render bem vindo do banco ou jogando apenas em partidas esporádicas. Esse fator contribuiu para seu desempenho abaixo do esperado na segunda metade da última temporada europeia. Com uma lesão no tornozelo e algumas suspensões, participou de apenas 15 das 24 partidas do Oxford em 2024, marcando um gol e dando uma assistência.>

“A lesão de Ruben não foi nada grave, apenas uma pancada no tornozelo. No entanto, essas pequenas contusões e suspensões parecem afetar seu desempenho, já que ele precisa jogar com regularidade para mostrar o melhor de si. Ele não é o tipo de jogador que entra no decorrer da partida para mudar o jogo. Ruben precisa estar envolvido desde o início. A falta de sequência provavelmente foi o motivo pelo qual ele não atingiu o nível esperado na última temporada na Championship, mas ele é, sem dúvida, um jogador com potencial para chegar ao mais alto nível”, conclui Robert.>

Curiosidades e trajetória profissional

Embora tenha nascido em Portugal, Ruben Rodrigues construiu toda sua trajetória no futebol longe do país natal. Mudou-se ainda criança para a Holanda aos quatro anos, onde cresceu próximo a Eindhoven e iniciou sua formação nas categorias de base de clubes locais como Wilhelmina ’08, VV Gemert, Den Bosch e De Treffers. Seu melhor momento no futebol holandês aconteceu na temporada 2019/2020, quando se destacou com 12 gols e sete assistências em 27 partidas pelo De Treffers. >

A performance chamou a atenção do Notts County, da quinta divisão da Inglaterra. Na equipe inglesa, Rúben teve uma passagem marcante: foram 139 jogos, 54 gols e 16 assistências, além de contribuir diretamente para o acesso à League Two, a quarta divisão nacional. O bom desempenho o levou ao Oxford United, da League One, onde novamente se destacou e ajudou o time a conquistar o acesso à Championship, a segunda divisão inglesa. No total, somou 95 jogos, 13 gols e nove assistências com a camisa do clube.>