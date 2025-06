2º REFORÇO

Vitória anuncia contratação de Rúben Rodrigues, meia-atacante português

Novo jogador do Leão assinou contrato em definitivo até junho de 2027

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de junho de 2025 às 12:45

Rúben Rodrigues é o novo jogador do Vitória Crédito: Divulgação/EC Vitória

O Vitória anunciou a contratação em definitivo do meia-atacante português Rúben Rodrigues, do Oxford United, até junho de 2027. A chegada do novo jogador foi divulgada pelo clube na manhã desta quinta-feira (26), através das redes sociais. O novo atleta é a segunda chegada no clube rubro-negro anunciada para a segunda janela de transferências.>

COMUNICADO OFICIAL



O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do meio-campo português Rúben Rodrigues. O atleta de 28 anos em definitivo ao Vitória. Seu contrato tem vigência até de junho 2027.#PegaLeão #PorNossaHistória #JogaremosJuntos pic.twitter.com/0w5F2wpjUU — EC Vitória (@ECVitoria) June 26, 2025

A contratação do meia de 28 anos atende a uma necessidade do Leão de reforçar o elenco rubro-negro com mais um jogador para revezar com Matheuzinho. A chegada do português, inclusive, abre margem para a saída de Wellington Rato. Fora dos planos do Rubro-negro para o restante da temporada, o camisa 10 dependia da contratação de um novo meia-atacante para liberar o jogador.>

Natural de Oliveira de Azeméis, em Portugal, Rúben Rodrigues começou a carreira nos Países Baixos, pelo Wilhelmina ’08. Na Holanda, o jogador construiu seus primeiros anos atuando no futebol profissional. Lá, também passou por VV Gemert, Den Bosch e De Treffers antes de rumar à Inglaterra, onde ficou até a atual temporada europeia.>