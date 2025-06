MELHORIAS

Vitória aproveita pausa do Mundial para aprimorar infraestrutura do Barradão

Com o período sem jogos, o clube promoveu realizando serviços de manutenção especializada nos gramados nos gramados do CT e do Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de junho de 2025 às 17:17

Manutenção nos gramados da Toca do Leão Crédito: Divulgação/EC Vitória

O Vitória está tirando proveito da pausa do Mundial de Clubes para melhorar a infraestrutura da Toca. O clube está realizando uma série de serviços de manutenção especializada nos gramados do Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura e no campo do Barradão. >

As operações de manutenção dos gramados do CT começaram com o corte vertical com uso de uma máquina especial. Depois, com o equipamento Verti-Drain foi realizada a descompactação com tubo oco para retiradas do solo compactado, o que permite a infiltração de água facilitando a drenagem e permitindo o crescimento das raízes.>

Na terceira etapa foi feito o Top Dressing, que consiste na aplicação de uma mistura de areia lavada para nivelamento do gramado e, por último, a adubação com fertilizantes.>