REFORÇO

1ª contratação: Vitória anuncia goleiro Thiago Couto até o fim de 2025

Enquanto Thiago Couto desembarca na Tocado Leão, Gabriel Vasconcellos está à caminho da Ilha do Retiro para defender o Sport

O Vitória anunciou a contratação por empréstimo do goleiro Thiago Couto, do Sport, até dezembro de 2025. A chegada do novo jogador foi divulgada pelo clube na tarde desta sexta-feira (20), através das redes sociais. O novo goleiro é a primeira chegada no clube rubro-negro anunciada para a segunda janela de transferências.>