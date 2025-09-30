Acesse sua conta
Maurício Mattar sofreu infarto após ser processado pela filha e recebeu revelação surpreendente de médico

Ator que faz parte de várias novelas da Globo passou por um momento muito delicado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19:21

Maurício Mattar
Maurício Mattar Crédito: Reprodução | Instagram

Conhecido por fazer parte do elenco de várias novelas da TV Globo, Maurício Mattar passou por um momento muito delicado ao descobrir que foi processado pela própria filha. Petra Mattar, de 30 anos.

