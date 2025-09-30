ENTENDA

Maurício Mattar sofreu infarto após ser processado pela filha e recebeu revelação surpreendente de médico

Ator que faz parte de várias novelas da Globo passou por um momento muito delicado

Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19:21

Maurício Mattar Crédito: Reprodução | Instagram

Conhecido por fazer parte do elenco de várias novelas da TV Globo, Maurício Mattar passou por um momento muito delicado ao descobrir que foi processado pela própria filha. Petra Mattar, de 30 anos.

O ator decidiu falar sobre o assunto durante entrevista no programa Companhia Certa, da Rede TV!, apresentado por Ronnie Von. O ator de 61 anos chegou a lamentar o caso.

Ele explicou que o caso que aconteceu em 2019 o deixou o deixou emocionalmente abalado, o que influenciou diretamente em sua saúde física. “Foi emocional. Foi sistema nervoso e hipertensão. Eu tenho uma filha que acabou, por várias razões, me processando duas vezes. A primeira, eu fui avisado, mas a segunda foi inesperada. Aquilo foi me tomando e eu não vi", relembrou.

No entanto, ao chegar no hospital, os exames não revelaram a causa do infarto, pois ele não enfrentava nenhum problema cardíaco. “Tem alguma coisa te consumindo”, chegou a perguntar o médico na época, segundo o ator.