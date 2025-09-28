Acesse sua conta
Grazi Massafera fala de preconceito de atores veteranos, como José Wilker e Miguel Falabella, no início da carreira

Atriz conquistou papéis na emissora após participar do Big Brother Brasil 5

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 14:44

Grazi Massafera
Grazi Massafera Crédito: Reprodução

Grazi Massafera abriu o jogo sobre o preconceito que sofreu de colegas de trabalho quando começou a atuar na Globo. A atriz, que conquistou papéis na emissora após participar do Big Brother Brasil 5, relatou ter enfrentado críticas e resistência de atores veteranos em seus primeiros trabalhos na TV.

Em entrevista, Grazi contou que alguns chegaram a se recusar a contracenar com ela. Um dos episódios ocorreu durante as gravações de Tempos Modernos (2010), quando contracenava com Otavio Augusto. Segundo a atriz, em uma das cenas o ator olhou apenas para a parede e, em seguida, foi embora. Grazi teve de gravar sozinha a cena depois.

Anos depois, os dois se reencontraram em A Lei do Amor (2016). Na ocasião, Otavio Augusto pediu desculpas: “É uma honra trabalhar com você. Desculpa o que aconteceu”.

Outros nomes também foram mencionados por Grazi, entre eles José Wilker e Miguel Falabella. O episódio com Wilker ocorreu em uma cerimônia na qual o ator era homenageado, enquanto ela recebia o prêmio de melhor atriz revelação. Na ocasião, ele teria dito: “Não desço na mesma escada que essa BBB”.

Já sobre Miguel Falabella, a atriz recorda que o ator a “praguejou” quando ela foi escalada como protagonista de Negócio da China (2008). Com o tempo, porém, a relação mudou. “Depois, foi um amor e veio falar comigo”, relembrou.

