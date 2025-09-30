Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Ator baiano Fernando Sampaio joga água na cara de Tamires e pode ser expulso de ‘A Fazenda’

Internautas interpretaram ato como agressão contra mulher

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:42

Situação viraliz
Situação viraliz Crédito: Reprodução | Record

Na noite do último domingo (27) aconteceu a dinâmica “Ferra Peão” em “A Fazenda 17”. O episódio teve de tudo: lavagem de roupa suja, desentendimento e verdade na ‘cara’.

Todos os vencedores de 'A Fazenda'

A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução
A Fazenda 2: Karina Bacchi por Reprodução
A Fazenda 3: Daniel Bueno por Reprodução
A Fazenda 4: Joana Machado por Reprodução
A Fazenda 5: Viviane Araújo por Reprodução
A Fazenda 6: Bárbara Evans por Reprodução
A Fazenda 7: DH Silveira por Reprodução
A Fazenda 8: Douglas Sampaio por Reprodução
A Fazenda 9: Flávia Viana por Reprodução
A Fazenda 10: Rafael Ilha por Reprodução
A Fazenda 11: Lucas Viana por Reprodução
A Fazenda 12: Jojo Todynho por Reprodução
A Fazenda 13: Rico Melquiades por Reprodução
A Fazenda 14: Bárbara Borges por Reprodução
A Fazenda 15: Jaquelline Grohalski por Reprodução
A Fazenda 16: Sacha Bali por Reprodução
1 de 16
A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução

Leia mais

Imagem - Nizam detona Gaby Spanic após reclamação sobre comida em 'A Fazenda 17'

Nizam detona Gaby Spanic após reclamação sobre comida em 'A Fazenda 17'

Imagem - Quem é Martina Sanzi? Conheça participante de 'A Fazenda 17' que já foi expulsa de outro reality

Quem é Martina Sanzi? Conheça participante de 'A Fazenda 17' que já foi expulsa de outro reality

Imagem - A Fazenda 17: Quem é Fernando Sampaio, astro baiano de novelas bíblicas que agrediu ex de Davi Brito

A Fazenda 17: Quem é Fernando Sampaio, astro baiano de novelas bíblicas que agrediu ex de Davi Brito

No entanto, uma briga, que muitos internautas interpretaram como agressão, repercutiu nas redes sociais, fazendo muitos se questionarem se o peão Fernando Sampaio será expulso. Durante a dinâmica, o ator jogou água na cara de Tamires Assis.

Ele relembrou um comentário feito pela amazonense, chamando-o de “fracassado”. Tamires, no entanto, explicou que reclamava da falta de ajuda nas atividades domésticas da casa, mas Sampaio mal a deixava explicar seu posicionamento, e irritado, jogou água no rosto da dançarina.

Uma das espectadoras afirmou que o ato do baiano se configura como um tipo de violência contra a mulher. Ela chegou a usar a tag “#FernandoExpulso” nas redes sociais.

“Se aqui na rua isso é crime, por que na Fazenda não seria?”, questionou uma internauta. Assim que recebeu a água no rosto, Tamires chamou Fernando de “descontrolado”, e que ele não merecia estar no reality show. “Merece estar preso”, concluiu.

Um participante pode ser expulso por jogar água no rosto de outro em reality shows como “A Fazenda”, caso a atitude seja considerada uma agressão física ou um ato de violência, o que pode levar a punição máxima, dependendo da gravidade da situação avaliada pela produção do programa. No entanto, a Record ainda não se pronunciou sobre o caso.

Leia mais

Imagem - 4 receitas fáceis e saudáveis de empadão para o almoço

4 receitas fáceis e saudáveis de empadão para o almoço

Imagem - 10 hábitos que ajudam a prevenir o Alzheimer

10 hábitos que ajudam a prevenir o Alzheimer

Imagem - 4 características do cachorro da raça rough collie 

4 características do cachorro da raça rough collie 

Mais recentes

Imagem - Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança
Imagem - Filho recebe carta guardada por 24 anos e se emociona ao ler mensagem da mãe morta no 11 de setembro

Filho recebe carta guardada por 24 anos e se emociona ao ler mensagem da mãe morta no 11 de setembro
Imagem - ‘Vale Tudo’: Globo divulga fotos do reencontro da família Roitman com Leonardo, filho escondido por Odete

‘Vale Tudo’: Globo divulga fotos do reencontro da família Roitman com Leonardo, filho escondido por Odete

MAIS LIDAS

Imagem - Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador
01

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador

Imagem - Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)
02

Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)

Imagem - Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030
03

Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030

Imagem - Peixes: outubro trará emoções profundas, desconforto e cura para os piscianos
04

Peixes: outubro trará emoções profundas, desconforto e cura para os piscianos