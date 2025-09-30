CONFIRA

VÍDEO: Ator baiano Fernando Sampaio joga água na cara de Tamires e pode ser expulso de ‘A Fazenda’

Internautas interpretaram ato como agressão contra mulher

Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:42

Situação viraliz Crédito: Reprodução | Record

Na noite do último domingo (27) aconteceu a dinâmica “Ferra Peão” em “A Fazenda 17”. O episódio teve de tudo: lavagem de roupa suja, desentendimento e verdade na ‘cara’.

No entanto, uma briga, que muitos internautas interpretaram como agressão, repercutiu nas redes sociais, fazendo muitos se questionarem se o peão Fernando Sampaio será expulso. Durante a dinâmica, o ator jogou água na cara de Tamires Assis.

Ele relembrou um comentário feito pela amazonense, chamando-o de “fracassado”. Tamires, no entanto, explicou que reclamava da falta de ajuda nas atividades domésticas da casa, mas Sampaio mal a deixava explicar seu posicionamento, e irritado, jogou água no rosto da dançarina.

Uma das espectadoras afirmou que o ato do baiano se configura como um tipo de violência contra a mulher. Ela chegou a usar a tag “#FernandoExpulso” nas redes sociais.

“Se aqui na rua isso é crime, por que na Fazenda não seria?”, questionou uma internauta. Assim que recebeu a água no rosto, Tamires chamou Fernando de “descontrolado”, e que ele não merecia estar no reality show. “Merece estar preso”, concluiu.

Um participante pode ser expulso por jogar água no rosto de outro em reality shows como “A Fazenda”, caso a atitude seja considerada uma agressão física ou um ato de violência, o que pode levar a punição máxima, dependendo da gravidade da situação avaliada pela produção do programa. No entanto, a Record ainda não se pronunciou sobre o caso.