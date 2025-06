COMPARE OS NÚMEROS

Raio-X da Série A: Vitória de 2025 iguala pior início e luta contra fantasma do rebaixamento

Após 12 rodadas, o Rubro-Negro soma apenas 11 pontos e ocupa a 16ª colocação na tabela, fora do Z-4 apenas pelos critérios de desempate

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de junho de 2025 às 06:15

Matheuzinho com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória pode até estar fora do Z-4, mas está com o alerta vermelho ligado no Campeonato Brasileiro. Após 12 rodadas, o Rubro-Negro soma apenas 11 pontos e ocupa a 16ª colocação na tabela, fora da zona de rebaixamento apenas pelos critérios de desempate. Trata-se do pior início da equipe na era dos pontos corridos, igualando a campanha de 2014, ano em que o clube acabou rebaixado à Série B. Com aproveitamento de apenas 30%, o time venceu apenas duas partidas até aqui, tem o terceiro pior ataque da Série A (10 gols marcados) e a oitava defesa mais vazada (14 gols sofridos). >

A situação é preocupante, especialmente ao se comparar com a temporada passada, quando o Vitória tinha um ponto a mais no mesmo recorte e um desempenho levemente superior. Em 2024, o rubro-negro baiano chegou à 12ª rodada com 12 pontos e 33% de aproveitamento. Mesmo assim, precisou de um returno quase digno de G-6 para evitar o rebaixamento: somou 32 pontos na segunda metade do campeonato, com nove vitórias e um aproveitamento de 56%, encerrando a competição no 11º lugar e com vaga na Copa Sul-Americana.>

Para não repetir o sufoco do ano anterior e depender novamente de uma campanha quase perfeita no returno, o Vitória precisa reagir imediatamente e fazer um final de 1º returno melhor que o do ano passado. Entre a 13ª e a 19ª rodada do Brasileirão de 2024, o clube teve míseros 14% de aproveitamento, com uma vitória e seis derrotas.>

Nesse sentido, a pausa de quase um mês no calendário, provocada pela realização do Mundial de Clubes da Fifa, surge como uma oportunidade valiosa para o clube recalcular a rota. O time terá tempo para se recuperar fisicamente e reformular o elenco, o que começou a ser feito desde a chegada do novo executivo de futebol, Gustavo Vieira.>

Com 40 jogos disputados em um espaço de 152 dias, o time já registrou 18 lesões musculares na temporada, o que, junto ao desgaste físico afetaram o desempenho da equipe. A pausa servirá, portanto, não apenas para descanso, mas para reestruturação. Jogadores como Thiaguinho, Hugo e Carlos Eduardo, já deixaram o clube, enquanto Wellington Rato, Gabriel Vasconcellos e Janderson têm saídas encaminhadas. Além disso, a expectativa é que o goleiro Thiago Couto, do Sport, e outros reforços estejam disponíveis já na retomada do Brasileirão.>