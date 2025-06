MUNDIAL DE CLUBES

Benfica x Auckland City: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 2ª rodada do Grupo C do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Orlando City Stadium, em Orlando, às 13h

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de junho de 2025 às 09:00

Di Maria Crédito: Divulgação/UEFA

Benfica e Auckland City se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 13h (de Brasília), no Orlando City Stadium, em Orlando, Flórida, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de Clubes Fifa 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Benfica x Auckland City ao vivo

A partida entre Benfica e Auckland City terá transmissão ao vivo pelo SporTV, CazéTV e DAZN. >

Benfica

O Benfica vem de um empate contra o Boca Juniors na estreia e ocupa a vice-liderança do Grupo C, com um ponto. A equipe portuguesa terá dois desfalques importantes: Nuno Félix, lesionado, e Belotti, suspenso. Di María e Otamendi estão confirmados entre os titulares. >

Auckland City

O Auckland City foi goleado por 10 a 0 pelo Bayern de Munique na primeira rodada e ocupa a lanterna do grupo. A equipe da Nova Zelândia não tem desfalques confirmados, e o técnico Paul Posa deve manter a base da formação inicial, apesar do resultado negativo.>

Prováveis escalações de Benfica x Auckland City

Benfica: Trubin; Álvaro Carreras, António Silva, Otamendi e Dahl; Florentino Luis, Renato Sanches e Kökçü; Di María, Aktürkoglu e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage>

Auckland City: Tracey; Boxxal, Den Heijer, Mitchell e Nathan Lobo; Ilich, Garriga, David Yoo, Lagos e Manickum; Bevan. Técnico: Paul Posa

>

