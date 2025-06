MUDANÇAS NA META

Fábio Mota confirma troca de goleiros com o Sport e planos de vender Lucas Arcanjo

Presidente do Vitória confirmou a chegada de Thiago Couto por empréstimo e ida de Gabriel Vasconcellos à equipe pernambucana, além da intenção de negociar Arcanjo

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de junho de 2025 às 18:42

Thiago Couto Crédito: Paulo Paiva/Sport

De olho na janela de transferências do segundo semestre, que abre dia 10 de julho, o Vitória iniciou sua reformulação no elenco com uma troca no gol. O clube baiano confirmou a saída do goleiro Gabriel para o Sport e a chegada de Thiago Couto, que defende a equipe pernambucana até o fim da temporada. A negociação foi confirmada nesta quarta-feira (18) pelo presidente do clube, Fábio Mota, em entrevista ao ge, na qual também revelou que o time tem plano de vender Lucas Arcanjo. >

Segundo Mota, a operação envolve apenas a troca dos atletas, com cada clube arcando com os salários de seus respectivos jogadores. “Nossos goleiros são jovens, falta experiência. Thiago Couto chega para suprir isso até o fim do campeonato. Gabriel vai, e cada clube paga o salário do seu atleta”, afirmou o dirigente.>

Situação de Gabriel no Vitória

Gabriel, de 32 anos, foi contratado pelo Vitória no início de 2024 por R$ 1 milhão, com contrato até 2028. Apesar de ter iniciado a temporada disputando posição com Lucas Arcanjo, perdeu espaço e não joga desde o dia 29 de março, na derrota para o Juventude, pela estreia no Campeonato Brasileiro. >

Apesar do empréstimo ao Sport, Gabriel segue nos planos do Vitória. Fábio Mota revelou que o clube pretende negociar Lucas Arcanjo ao final da temporada e, com isso, reabrir espaço para Gabriel em 2025.>

“Gabriel treina muito, é muito profissional. Tem contrato longo, justamente pensando na substituição de Lucas, que é o melhor goleiro do Brasil hoje e desperta interesse de clubes do Brasil e do exterior. A tendência é que Lucas seja vendido no fim do ano. Gabriel volta para assumir a posição”, completou o presidente.>

Situação de Thiago Couto