ESTÁDIOS VAZIOS

Mundial de Clubes tem arquibancadas vazias, apesar de 1,5 milhão de ingressos vendidos

Embora o alto número de ingressos comercializados, os primeiros jogos registraram estádios meio vazios e jogos com menos de 4 mil torcedores



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 18 de junho de 2025 às 16:54

Rose Bowl Stadium – Los Angeles, CA Crédito: Reprodução

Embora tenha vendido cerca de 1,5 milhão de ingressos até a última terça-feira (17), a Fifa enfrenta um contraste preocupante no Mundial de Clubes: os estádios norte-americanos, com grande capacidade, têm recebido públicos bem abaixo do esperado. >

Segundo dados da Fifa, ao todo 433.065 pessoas compareceram aos 12 primeiros confrontos da primeira rodada do Mundial. Cinco partidas tiveram menos de 30 mil. A média é de 36.088 torcedores por jogo.>

Levando em consideração a capacidade máxima de oito dos 11 estádios utilizados até o momento, a média de lugares disponíveis é aproximadamente 67 mil. Assim, a taxa de ocupação nas 12 primeiras partidas é de 53,8%.>

Alguns dos duelos desta terça-feira (17) tiveram uma presença de público muito baixa. Foram os casos de Ulsan HD (Coreia do Sul) 0 x 1 Mamelodi Sundows (África do Sul), com apenas 3.412 pessoas - o jogo foi realizado em Orlando, cidade com turismo pujante nos EUA -, e River Plate 3 x 1 Urawa Reds-JAP, em Seattle, com somente 11.974.>

De acordo com a Fifa, quatro das cinco partidas mais vendidas da fase de grupos ainda estão por vir, com fãs de mais de 130 países já tendo comprado ingressos. Entram em campo nesta quarta-feira times de grande apelo, como Real Madrid, Manchester City e Juventus. Eles jogam em Miami, Filadélfia e Washington DC, respectivamente.>

Segundo a Fifa, as partidas com maior procura de ingressos são Real Madrid x Pachuca, Bayern de Munique x Boca Juniors, Flamengo x Chelsea e Red Bull Salzburg x Al-Hilal. A maioria dos ingressos do Mundial foram vendidos para torcedores dos Estados Unidos, seguido de Brasil, Argentina, México, Canadá, França, Japão, Alemanha, Reino Unido e Portugal.>

As partidas com a maior público até o momento foram o empate sem gols do Inter Miami de Lionel Messi contra o Al-Ahly, do Egito, com 60.927 pessoas no Hard Rock Stadium, em Miami, e a goleada por 4 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Atlético de Madrid, em partida com incríveis 80.619 torcedores no icônico Rose Bowl, palco da final da Copa de 1994 onde o Brasil se sagrou tetracampeão mundial, localizado nos arredores da cidade de Los Angeles.>

"É exatamente para isso que a Copa do Mundo de Clubes da Fifa foi criada: um palco de classe mundial onde novas histórias são contadas, novos heróis emergem e os torcedores de clubes se sentem parte de algo maior", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino. "A Fifa se orgulha da atmosfera única e multicultural e do apoio que esta nova competição já gerou - e agradece a todos os torcedores que trouxeram sua voz, paixão e presença à medida que a Copa do Mundo de Clubes da FIFA continua a se tornar o ápice indiscutível do futebol global de clubes.">