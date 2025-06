MUNDIAL DE CLUBES

Real Madrid x Al-Hilal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 1ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de junho de 2025 às 12:00

Mbappé Crédito: Divulgação/Real Madrid

Real Madrid e Al-Hilal se enfrentam nesta quarta-feira (18 de junho), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pela 1ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Real Madrid x Al-Hilal ao vivo

A partida entre Real Madrid e Al-Hilal terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, CazéTV (YouTube e Disney+) e DAZN (streaming). >

Real Madrid

O Real Madrid chega ao Mundial com vaga garantida após vencer as edições 2021/22 e 2023/24 da Champions League. Contudo, a última temporada foi decepcionante, sem títulos e com quatro derrotas contra o arquirrival Barcelona. A principal novidade está no comando técnico: Xabi Alonso assume no lugar de Carlo Ancelotti. O elenco conta com estrelas como Mbappé e Bellingham, mas também enfrenta desfalques importantes por lesão. >

Al-Hilal

O Al-Hilal, campeão asiático em 2021/22, também vive momento de transição. Após uma temporada sem conquistas, o clube trocou Jorge Jesus por Simone Inzaghi, ex-Inter de Milão, que chega como o segundo técnico mais bem pago do mundo. A equipe saudita conta com nomes de peso, como Koulibaly, João Cancelo, Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom e Mitrovic. >

Prováveis escalações de Real Madrid x Al-Hilal

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen e Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni e Jude Bellingham; Rodrygo, Vini Jr e Kylian Mbappé. Técnico: Xabi Alonso>

Al-Hilal: Yassine Bono; Hassan Al-Tambakti, Kalidou Koulibaly e Ali Al-Bulayhi; João Cancelo, Mohamed Kanno, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari; Malcom e Aleksandar Mitrovic. Técnico: Simone Inzaghi

>

Ficha do Jogo

Jogo: Real Madrid x Al-Hilal >

Campeonato: Mundial de Clubes – Grupo H>

Rodada: 1ª rodada>

Data: Quarta-feira, 18 de junho de 2025>

Horário: 16h (horário de Brasília)>

Local: Hard Rock Stadium, Miami – EUA>