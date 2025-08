SAÚDE EM DIA

Atividade física é aliada na prevenção de dores na coluna, apontam especialistas

Dores nas costas afetam até 80% da população mundial ao longo da vida e a prática regular de exercícios pode ser solução simples e eficaz

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 16:30

O levantamento terra é um excelente exercício para os músculos das costas, glúteos e pernas Crédito: Shutterstock

As dores na coluna fazem parte da rotina de milhões de brasileiros e estão entre as principais causas de afastamento do trabalho e perda de qualidade de vida. Estima-se que 8 em cada 10 pessoas no mundo enfrentarão ao menos um episódio de dor nas costas ao longo da vida, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). >

Apesar de comuns, essas dores poderiam ser evitadas ou amenizadas com mudanças simples no estilo de vida. A prática regular de atividade física, por exemplo, é considerada uma das estratégias mais eficazes para prevenir o problema.>

Segundo o ortopedista André Evaristo Marcondes, especialista em coluna do Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês, o fortalecimento da musculatura do tronco tem papel fundamental na proteção da coluna vertebral. “Quando os músculos estão fortalecidos e alongados, há menos sobrecarga sobre a coluna nas atividades cotidianas, o que reduz o risco de lesões e desgastes”, explica.>

Além de fortalecer a musculatura, os exercícios físicos adequados contribuem para a melhoria da postura, aumentam a mobilidade articular e estabilizam a região lombar — áreas frequentemente comprometidas por hábitos sedentários. “Muitas pessoas só procuram ajuda médica quando a dor já está incapacitante. O ideal é investir na prevenção. Com acompanhamento profissional, é possível montar uma rotina de treinos segura e eficiente”, afirma o médico.>

Entre as atividades mais recomendadas para quem busca preservar a saúde da coluna estão pilates, yoga, musculação supervisionada, caminhadas e hidroginástica. No entanto, Marcondes ressalta que o exercício ideal é aquele que se adapta à realidade do paciente. “Não existe uma receita única. O melhor exercício é o que o paciente consegue manter com regularidade e que contribui para um fortalecimento muscular equilibrado”, orienta.>

O especialista também destaca a importância de cuidados diários, como pausas regulares durante longos períodos sentado ou em pé, e a inclusão de alongamentos na rotina. “São atitudes simples que fazem muita diferença no longo prazo”, diz.>