saúde

5 dicas para sair do sedentarismo e praticar atividade física

Especialista elenca estratégias simples para incluir exercícios físicos na rotina

As atividades físicas têm ganhado destaque nas redes sociais, com influenciadores digitais compartilhando suas rotinas de exercícios. Esse “ boom ” tem inspirado o público a investir no bem-estar do corpo e a produzir conteúdos semelhantes. >