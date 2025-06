POR POUCO

Neymar revela que esteve perto de acerto com time do Mundial de Clubes

O craque do Santos quase fechou com o Fluminense

Durante participação no Flow Podcast na noite desta terça-feira (17), Neymar confirmou que a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes pelo Fluminense foi real e chegou muito perto de se concretizar. A revelação foi feita após um amistoso beneficente realizado na Vila Belmiro e corrobora declarações anteriores do presidente do clube, Mário Bittencourt. >