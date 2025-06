DEIXARAM SAUDADE?

Veja por onde andam os jogadores do Vitória que conquistaram o acesso na Série B de 2015

Após um começo de ano ruim, o Leão da Barra deu a volta por cima e terminou a Segundona em 3º, garantindo vaga na Série A de 2016

Em 2025, completa-se uma década de um time que ficou marcado com carinho na memória do torcedor do Vitória: a equipe que conquistou o acesso na Série B de 2015. Aquele ano teve um início turbulento para o Leão da Barra. A eliminação nas quartas de final do Campeonato Baiano para o Colo-Colo resultou na renúncia do então presidente Carlos Falcão. No entanto, o cenário mudou na segunda metade da temporada. Sob a liderança de Escudero, o Vitória fez uma grande campanha na Série B, terminando na terceira colocação com 68 pontos e garantindo o retorno à elite do futebol brasileiro. >