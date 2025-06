LEMBRA DELE?

Após suspensão por doping, ex-Vitória brilha em clube da Série B

Cléber, que passou pelo Vitória entre 2018 e 2019 e o artilheiro do Leão da Ilha na Segundona

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de junho de 2025 às 19:18

Cléber Crédito: Divulgação/Léo Piva

O soteropolitano Cléber, atacante do Avaí, vive um excelente momento com a camisa do Avaí. Atual líder em participações diretas em gols do Leão na Série B, com três gols e duas assistências na competição — além de contribuições no Catarinense, totalizando nove participações em gols até agora, o jogador manifestou a felicidade de ter voltado a fazer o que mais gosta. >

“Eu não consigo nem expressar o quão feliz estou de poder estar fazendo o que mais gosto e o que sei fazer, que é estar em campo competindo, marcando gols e dando assistências. Espero que continue assim até o fim do ano, que com certeza irei conseguir atingir meus objetivos pessoais e do clube”, afirmou o camisa número 99.>

Em campo, o time catarinense também vem correspondendo. Na sua última partida, diante do CRB, o Avaí venceu por 1 a 0 na Ressacada. Com o resultado, saltou para a 6ª colocação, somando 19 pontos e ficando apenas um ponto atrás da zona de acesso à Série A.>

“Estamos numa crescente muito boa. A equipe vem fazendo grandes jogos e se doando bastante em campo até os minutos finais. Cada ponto é importante na busca pelo nosso maior objetivo”, destacou o jogador.>

Esse cenário mostra a sinergia entre o desempenho individual de Cléber e o momento coletivo do Avaí. Ele tem sido peça fundamental nas jogadas ofensivas, ajudando o time a se firmar como um dos melhores ataques da Série B juntamente com Goiás e Cuiabá, com 15 gols anotados na competição.>

Punição por doping

Cléber foi flagrado no antidoping em 11 de novembro de 2022, quando jogava pelo Ceará. Naquele mesmo ano, o jogador publicou postagem nas redes sociais afirmando que a substância identificada tinha sido um metabólito do Tamoxifeno. Como resultado ele recebeu uma suspensão de 24 meses. >

Neste meio tempo, ele chegou a atuar pelo Juventude Futebol Clube, equipe amadora do município de Quixabeira, no interior da Bahia. Profissionalmente, ele voltou à ação apenas neste ano, pelo Leão da Ilha. >

Passagem pelo Vitória