MUNDIAL DE CLUBES

Palmeiras x Al Ahly: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 2ª rodada do Grupo A do Mundial de Clubes, a partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 13h

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de junho de 2025 às 11:17

Palmeiras Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Palmeiras e Al Ahly se enfrentam nesta quinta-feira (19 de junho de 2025), às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela 2ª rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Palmeiras x Al Ahly ao vivo

A partida entre Palmeiras e Al Ahly terá transmissão ao vivo por TV Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura), DAZN (streaming) e Cazé TV (YouTube). >

➡️ O jogo também será transmitido no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.>

Palmeiras

O Palmeiras vem de um empate sem gols com o Porto na estreia e, por isso, o técnico Abel Ferreira deve repetir a escalação titular. O Verdão não tem desfalques e chega embalado após a conquista da Libertadores de 2021, que garantiu sua vaga no torneio. >

Al Ahly

O Al Ahly, do Egito, garantiu sua vaga no Mundial após conquistar a Liga dos Campeões da CAF três vezes entre 2021 e 2024. A equipe comandada por José Riveiro chega com força máxima e também busca sua primeira vitória no torneio. >

Prováveis escalações de Palmeiras x Al Ahly

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Mauricio e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira>

Al Ahly: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Achraf Dari, Yasser Ibrahim e Ahmed Kouka (Attiyat Allah); Marwan Attia, Mohamed Ben Romdhane, Hamdy Fathy e Zizo; Abou Ali e Trezeguet. Técnico: José Riveiro

Ficha do Jogo

Jogo: Palmeiras x Al Ahly >

Campeonato: Mundial de Clubes da Fifa 2025>

Rodada: 2ª rodada – Grupo A>

Data: Quinta-feira, 19 de junho de 2025>

Horário: 13h (de Brasília)>

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey – EUA>