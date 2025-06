MUNDIAL DE CLUBES

Flamengo x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 2ª rodada do Grupo D do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, às 15h

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de junho de 2025 às 11:00

Novo uniforme do Flamengo para 2025 Crédito: Divulgação I Adidas

Flamengo e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, EUA, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes Fifa 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Flamengo x Chelsea ao vivo

A partida entre Flamengo e Chelsea terá transmissão ao vivo pela Globo, SporTV, ge, Globoplay, CazéTV e DAZN.

Flamengo

O Flamengo lidera o Grupo D com três pontos, mesma pontuação do Chelsea, e pode encaminhar a vaga ao mata-mata em caso de vitória. O técnico Filipe Luís tem quase todo o elenco à disposição, mas ainda há dúvidas sobre De la Cruz e Alex Sandro, que podem ser substituídos por Jorginho e Ayrton Lucas, respectivamente. Bruno Henrique pode ganhar a vaga de Pedro no ataque.

Chelsea

O Chelsea também venceu na estreia e chega embalado. O técnico Enzo Maresca tem força máxima e deve promover o retorno de Enzo Fernández ao time titular. A única dúvida está no ataque: Delap e Nicolas Jackson disputam uma vaga no comando ofensivo.

Prováveis escalações de Flamengo x Chelsea

Flamengo: Rossi; Varela (Wesley), Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Madueke, Pedro Neto e Nicolas Jackson (Delap). Técnico: Enzo Maresca

>

Ficha do Jogo

Jogo: Flamengo x Chelsea

Campeonato: Copa do Mundo de Clubes Fifa 2025

Rodada: 2ª rodada da fase de grupos (Grupo D)

Data: Sexta-feira, 20 de junho de 2025

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia - EUA