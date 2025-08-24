SAIBA COMO PARTICIPAR

Esporte Clube Bahia realiza capacitação gratuita para mulheres empreendedoras

Evento oferece certificado internacional e vagas limitadas

Esther Morais

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 14:27

Esporte Clube Bahia promove a 2ª edição do DNA Empreendedoras de Aço para mulheres empreendedoras do Esquadrão de Aço Crédito: Thiago Del Rey

Mulheres torcedoras e sócias do Esporte Clube Bahia terão a oportunidade de participar da 2ª edição do DNA Empreendedoras de Aço, jornada de capacitação voltada para quem já empreende ou deseja começar um negócio.

O encontro presencial será no dia 30 de agosto, das 13h às 18h, no Espaço Paramour, em Salvador. A inscrição é gratuita e dá direito a certificado internacional, mas as vagas são limitadas a 120 participantes.

A programação inclui painéis sobre enfrentamento à violência contra a mulher, tema central do Agosto Lilás, além de oficinas práticas sobre uso da inteligência artificial para empreender, estratégias de vendas nas redes sociais e habilidades pessoais para fortalecer o posicionamento empreendedor.

Participam especialistas como Inaiá Simões, idealizadora do projeto, e a escritora Clara Martins, autora do livro “O Caso Chiara - o rompimento do silêncio”. Inspirado na história real de Clara, que viveu um relacionamento abusivo, o livro trata do impacto devastador do machismo e da violência doméstica, desde os sinais sutis até as agressões físicas e psicológicas, mas também exalta a força, a resiliência e o instinto materno que conduz a vítima para a liberdade.

"O empoderamento feminino representa a autonomia financeira da mulher. Como sofri todos os tipos de abusos enquadrados na lei Maria da Penha, sei que a dependência econômica é um dos maiores desafios da maioria das mulheres vítimas da violência doméstica. Essa é uma excelente oportunidade de aprendizado e recomeço", diz a autora.



Autora conta experiência pessoa na obra Crédito: Reprodução

Além do encontro presencial, o projeto terá uma versão online no dia 6 de setembro, das 10h às 12h, com foco em inteligência artificial para negócios e educação financeira para empreender. A transmissão será ao vivo pela plataforma Microsoft Teams, com vagas para mais de 200 mulheres.

Serviço

O quê: DNA Empreendedoras de Aço — Edição Agosto Lilás

Data presencial: 30 de agosto de 2025, 13h às 18h

Local: Espaço Paramour — Tropical Center (Av. ACM, Itaigara)

Data online: 6 de setembro, 10h às 12h, via Microsoft Teams