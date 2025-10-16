Acesse sua conta
Após bolada em Mavie, Neymar 'vinga' filha com sessão de tapas em funcionário

Filha do craque levou bolada antes do clássico contra o Corinthians na quarta (15)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17:20

Neymar fez
Neymar fez "resenha" no CT Rei Pelé Crédito: Reprodução/redes sociais

Após o susto envolvendo a filha Mavie, de 2 anos, Neymar voltou a aparecer nas redes sociais em um clima descontraído. O jogador do Santos publicou um vídeo no qual “vinga” a bebê de 2 anos, que levou uma bolada na cabeça antes do clássico contra o Corinthians, disputado na quarta-feira (15), na Vila Belmiro.

O responsável pelo lance foi um funcionário do clube, que acabou virando alvo de uma brincadeira dos jogadores. Nas imagens, registradas no CT Rei Pelé, Neymar chama o rapaz, que tenta se justificar: “Eu já pedi desculpa, pô”. Em seguida, o grupo o conduz para um “corredor polonês” de tapas, em tom de descontração.

Ao final da brincadeira, Neymar abraça o segurança e encerra o momento com bom humor. “Papai chamou os amigos e te vingou”, escreveu o atacante ao compartilhar o vídeo.

Mavie rouba a cena em jogo do Santos

Mavie roubou a cena por Reprodução

O que aconteceu?

Minutos antes do início da partida contra o Corinthians na quarta-feira (16), Mavie levou uma bolada na cabeça e saiu chorando, sendo imediatamente amparada pelo pai. Ainda assustada, Mavie correu para o colo de Neymar, que a acolheu e se virou para identificar quem havia chutado a bola. O episódio, registrado por torcedores, rapidamente viralizou nas redes sociais.

Apesar do susto, Mavie também encantou ao imitar a famosa comemoração do pai, fazendo careta com as mãos no rosto e a língua de fora. Nas redes sociais, o Santos compartilhou vídeos da menina distribuindo beijos e tchauzinhos para os torcedores.

O estilo da pequena também chamou atenção. Ela usou um conjunto rosa e branco e uma camisa especial do Santos na cor rosa, em homenagem ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama. A mãe, Bruna Biancardi, combinou o look com a filha e exibiu uma bolsa Saint Laurent avaliada em R$ 17 mil, enquanto Mavie carregava uma mini bolsa Miu Miu de R$ 13 mil. “Outubro Rosa do Santos F.C.”, escreveu Bruna ao compartilhar o momento.

Durante a partida, o Santos venceu o Corinthians por 3 a 1, mantendo uma campanha sólida na Série A. Os gols foram marcados por Zé Rafael, Barreal e Rolheiser de pênalti, enquanto Raniele descontou para o time visitante. Com o resultado, o Peixe chegou aos 31 pontos, ficando seis acima do Vitória, que abre a zona de rebaixamento e ainda tem jogo nesta rodada.

Neymar, que ainda se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, completou um mês fora dos gramados. Sua última atuação pelo Santos foi em 14 de setembro, em empate por 1 a 1 contra o Atlético Mineiro.

