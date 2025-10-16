BA-VI 504

Bahia e Vitória definidos para o clássico no Barradão; confira as escalações

Os dois times vão a campo sem grandes surpresas

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 20:32

Ba-Vi pelo 1º turno, vencido pelo Bahia por 2x1 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Vitória estão prontos para mais um clássico Ba-Vi, que acontece logo mais, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. Mesmo com desfalques importantes — especialmente no lado tricolor —, as equipes vão a campo sem grandes surpresas. A expectativa, como em todo clássico, é de um duelo de fortes emoções, impulsionado pela situação de ambos na tabela.

O Vitória chega pressionado, ocupando a 17ª colocação, com 25 pontos, seis a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Leão precisa vencer para manter vivas as chances de permanência na Série A. Já o Bahia vive um momento mais estável, em 6º lugar, com 43 pontos, também seis atrás do quarto colocado, o Mirassol, e busca os três pontos para continuar firme na luta por uma vaga no G-4.

Sob o comando de Jair Ventura, o Vitória mantém a base do time que vem sendo escalado desde a chegada do treinador, no esquema 3-4-3. Em relação à última partida, contra o Vasco, há apenas duas mudanças: Ramon retorna ao time titular no lugar de Maykon Jesus, após cumprir suspensão, e Edu entra na vaga do capitão Lucas Halter, expulso na rodada passada.

Assim, o Leão vai a campo com Lucas Arcanjo; Edu, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald e Ramon; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer.

No banco de reservas, o time rubro-negro tem duas novidades e duas baixas de última hora. Claudinho sofreu uma entorse no treino da véspera e foi cortado, dando lugar ao jovem Paulo Roberto. Romarinho, por questões pessoais, também está fora, enquanto Fabri, recuperado de lesão, volta a ser opção e suprirá a ausência do camisa 7. Já o volante português Rúben Ismael, recuperado de artroscopia, foi deixado fora da lista de relacionados por opção técnica.

Pelo lado tricolor, o Bahia segue enfrentando uma extensa lista de desfalques, que já vem comprometendo o elenco há algumas rodadas. Entre lesionados e suspensos estão João Paulo, Gilberto, Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Erick Pulga e Willian José.

A boa notícia para Rogério Ceni é o retorno de três nomes que cumpriram suspensão no triunfo sobre o Flamengo: Arias, Gabriel Xavier, Rodrigo Nestor e Sanabria, que já vão direto para o time titular nos lugares de Gilberto, Iago, Everton Ribeiro e Willian José, respectivamente.

Com isso, o Bahia vai a campo com Ronaldo; Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Rezende; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Sanabria e Tiago.