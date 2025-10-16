Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia e Vitória definidos para o clássico no Barradão; confira as escalações

Os dois times vão a campo sem grandes surpresas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 20:32

Ba-Vi pelo 1º turno, vencido pelo Bahia por 2x1
Ba-Vi pelo 1º turno, vencido pelo Bahia por 2x1 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Vitória estão prontos para mais um clássico Ba-Vi, que acontece logo mais, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. Mesmo com desfalques importantes — especialmente no lado tricolor —, as equipes vão a campo sem grandes surpresas. A expectativa, como em todo clássico, é de um duelo de fortes emoções, impulsionado pela situação de ambos na tabela.

O Vitória chega pressionado, ocupando a 17ª colocação, com 25 pontos, seis a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Leão precisa vencer para manter vivas as chances de permanência na Série A. Já o Bahia vive um momento mais estável, em 6º lugar, com 43 pontos, também seis atrás do quarto colocado, o Mirassol, e busca os três pontos para continuar firme na luta por uma vaga no G-4.

Relembre os últimos 10 clássicos Ba-Vi pela Série A do Brasileirão

Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 22ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 3ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 33ª rodada Brasileirão 2018 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 4x1 Vitória - 14ª rodada Brasileirão 2018 por Felipe Oliveira
Bahia 2x1 Vitória - 30ª rodada Brasileirão 2017 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vitória 0x0 Bahia - 11ª rodada Brasileirão 2017 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vitória 2x1 Bahia - 23ª rodada Brasileirão 2014 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 4ª rodada Brasileirão 2014 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 27ª rodada Brasileirão 2013 por ROBSONMENDES/EC Bahia
1 de 10
Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Sob o comando de Jair Ventura, o Vitória mantém a base do time que vem sendo escalado desde a chegada do treinador, no esquema 3-4-3. Em relação à última partida, contra o Vasco, há apenas duas mudanças: Ramon retorna ao time titular no lugar de Maykon Jesus, após cumprir suspensão, e Edu entra na vaga do capitão Lucas Halter, expulso na rodada passada.

Assim, o Leão vai a campo com Lucas Arcanjo; Edu, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald e Ramon; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer.

No banco de reservas, o time rubro-negro tem duas novidades e duas baixas de última hora. Claudinho sofreu uma entorse no treino da véspera e foi cortado, dando lugar ao jovem Paulo Roberto. Romarinho, por questões pessoais, também está fora, enquanto Fabri, recuperado de lesão, volta a ser opção e suprirá a ausência do camisa 7. Já o volante português Rúben Ismael, recuperado de artroscopia, foi deixado fora da lista de relacionados por opção técnica.

Leia mais

Imagem - PM remove bonecos e faixas com ameaça e reforça segurança antes de Ba-Vi

PM remove bonecos e faixas com ameaça e reforça segurança antes de Ba-Vi

Imagem - Em qual canal vai passar Vitória x Bahia pela Série A 2025

Em qual canal vai passar Vitória x Bahia pela Série A 2025

Imagem - Ba-Vi: veja quem são os maiores artilheiros do clássico no século 21

Ba-Vi: veja quem são os maiores artilheiros do clássico no século 21

Pelo lado tricolor, o Bahia segue enfrentando uma extensa lista de desfalques, que já vem comprometendo o elenco há algumas rodadas. Entre lesionados e suspensos estão João Paulo, Gilberto, Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Erick Pulga e Willian José.

A boa notícia para Rogério Ceni é o retorno de três nomes que cumpriram suspensão no triunfo sobre o Flamengo: Arias, Gabriel Xavier, Rodrigo Nestor e Sanabria, que já vão direto para o time titular nos lugares de Gilberto, Iago, Everton Ribeiro e Willian José, respectivamente.

Com isso, o Bahia vai a campo com Ronaldo; Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Rezende; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Sanabria e Tiago.

Com tantos desfalques, o banco tricolor será formado majoritariamente por jovens da base, como Zé Guilherme, David Martins, Sidney, Vitinho, Ruan Pablo e Kauê Furquim. Mingo, que participou parcialmente dos últimos treinos, e Erick, que já vinha treinando normalmente há uma semana, acabaram ficando fora da relação final.

Mais recentes

Imagem - Jair Ventura destaca importância da vitória no Ba-Vi na luta contra o Z-4: ‘Voltamos à briga’

Jair Ventura destaca importância da vitória no Ba-Vi na luta contra o Z-4: ‘Voltamos à briga’
Imagem - Herói do Vitória no Ba-Vi, Cáceres celebra: 'Precisávamos vencer de qualquer jeito'

Herói do Vitória no Ba-Vi, Cáceres celebra: 'Precisávamos vencer de qualquer jeito'
Imagem - Embalado pelo Barradão, Vitória derrota o Bahia e volta a vencer um Ba-Vi pela Série A após 11 anos

Embalado pelo Barradão, Vitória derrota o Bahia e volta a vencer um Ba-Vi pela Série A após 11 anos

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)
01

3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)
03

A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)

Imagem - Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos
04

Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos