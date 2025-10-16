BA-VI 504

Em qual canal vai passar Vitória x Bahia pela Série A 2025

Válida pela 28ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17:30

Baralhas e Jean Lucas em ação pela jogo de volta da final do Baianão de 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações das equipes.

Onde assistir Vitória x Bahia ao vivo

A partida entre Vitória e Bahia terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Vitória

O Leão vem de derrota para o Vasco da Gama e segue em situação delicada no Brasileirão. Com 25 pontos, o time ocupa a zona de rebaixamento, três pontos atrás da primeira equipe fora do Z4.

O técnico Jair Ventura terá Lucas Halter e Carlinhos como desfalques — ambos suspensos. Além deles, Jamerson permanecem no departamento médico. A boa notícia fica por conta dos retornos de Ramon e Renzo López, que voltam a ficar à disposição.

Bahia

O Esquadrão de Aço vive um momento positivo. Após vencer o Flamengo, o time comandado por Rogério Ceni segue firme na briga pelo G4, na 6ª colocação, com 43 pontos.

O técnico, no entanto, não poderá contar com o capitão Éverton Ribeiro, que se recupera de uma cirurgia. Além dele, Erick Pulga, Caio Alexandre e Luciano Juba estão fora por lesão, Willian José e Gilberto por suspensão.

Prováveis escalações de Vitória x BahiaPor outro lado, há boas notícias: Erick, João Paulo, Ruan Pablo e Ramos Mingo devem retornar de lesão, assim como Sanabria, Rodrigo Nestor, Arias e Gabriel Xavier, que estvam suspensos na rodada passada.

Prováveis escalações de Vitória x Bahia

Lucas Arcanjo: Neris (Edu); Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald e Ramon; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Ronaldo; Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Iago; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Sanabria e Tiago (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do Jogo

Jogo: Vitória x Bahia

Campeonato: Brasileirão Série A 2025

Rodada: 28ª

Data: Quinta-feira, 16 de outubro de 2025

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador - BA

Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR – Rafael Traci (SC)