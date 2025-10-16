Em qual canal vai passar Vitória x Bahia pela Série A 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17:30
Vitória e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações das equipes.
A partida entre Vitória e Bahia terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
O Leão vem de derrota para o Vasco da Gama e segue em situação delicada no Brasileirão. Com 25 pontos, o time ocupa a zona de rebaixamento, três pontos atrás da primeira equipe fora do Z4.
O técnico Jair Ventura terá Lucas Halter e Carlinhos como desfalques — ambos suspensos. Além deles, Jamerson permanecem no departamento médico. A boa notícia fica por conta dos retornos de Ramon e Renzo López, que voltam a ficar à disposição.
O Esquadrão de Aço vive um momento positivo. Após vencer o Flamengo, o time comandado por Rogério Ceni segue firme na briga pelo G4, na 6ª colocação, com 43 pontos.
O técnico, no entanto, não poderá contar com o capitão Éverton Ribeiro, que se recupera de uma cirurgia. Além dele, Erick Pulga, Caio Alexandre e Luciano Juba estão fora por lesão, Willian José e Gilberto por suspensão.
Prováveis escalações de Vitória x BahiaPor outro lado, há boas notícias: Erick, João Paulo, Ruan Pablo e Ramos Mingo devem retornar de lesão, assim como Sanabria, Rodrigo Nestor, Arias e Gabriel Xavier, que estvam suspensos na rodada passada.
Lucas Arcanjo: Neris (Edu); Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald e Ramon; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Ronaldo; Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Iago; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Sanabria e Tiago (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.