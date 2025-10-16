Acesse sua conta
Em qual canal vai passar Vitória x Bahia pela Série A 2025

Válida pela 28ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17:30

Baralhas e Jean Lucas em ação pela jogo de volta da final do Baianão de 2025
Baralhas e Jean Lucas em ação pela jogo de volta da final do Baianão de 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações das equipes.

Onde assistir Vitória x Bahia ao vivo

A partida entre Vitória e Bahia terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Vitória

O Leão vem de derrota para o Vasco da Gama e segue em situação delicada no Brasileirão. Com 25 pontos, o time ocupa a zona de rebaixamento, três pontos atrás da primeira equipe fora do Z4.

O técnico Jair Ventura terá Lucas Halter e Carlinhos como desfalques — ambos suspensos. Além deles, Jamerson permanecem no departamento médico. A boa notícia fica por conta dos retornos de Ramon e Renzo López, que voltam a ficar à disposição.

Relembre os últimos 10 clássicos Ba-Vi pela Série A do Brasileirão

Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 22ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 3ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 33ª rodada Brasileirão 2018 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 4x1 Vitória - 14ª rodada Brasileirão 2018 por Felipe Oliveira
Bahia 2x1 Vitória - 30ª rodada Brasileirão 2017 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vitória 0x0 Bahia - 11ª rodada Brasileirão 2017 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vitória 2x1 Bahia - 23ª rodada Brasileirão 2014 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 4ª rodada Brasileirão 2014 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 27ª rodada Brasileirão 2013 por ROBSONMENDES/EC Bahia
1 de 10
Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia

O Esquadrão de Aço vive um momento positivo. Após vencer o Flamengo, o time comandado por Rogério Ceni segue firme na briga pelo G4, na 6ª colocação, com 43 pontos.

O técnico, no entanto, não poderá contar com o capitão Éverton Ribeiro, que se recupera de uma cirurgia. Além dele, Erick Pulga, Caio Alexandre e Luciano Juba estão fora por lesão, Willian José e Gilberto por suspensão. 

Prováveis escalações de Vitória x BahiaPor outro lado, há boas notícias: Erick, João Paulo, Ruan Pablo e Ramos Mingo devem retornar de lesão, assim como Sanabria, Rodrigo Nestor, Arias e Gabriel Xavier, que estvam suspensos na rodada passada. 

Prováveis escalações de Vitória x Bahia

Lucas Arcanjo: Neris (Edu); Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald e Ramon; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Ronaldo; Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Iago; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Sanabria e Tiago (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vitória x Bahia
  • Campeonato: Brasileirão Série A 2025
  • Rodada: 28ª
  • Data: Quinta-feira, 16 de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Barradão, Salvador - BA
  • Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  • Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
  • VAR – Rafael Traci (SC)

