Ancelotti projeta definir elenco da Seleção para a Copa em março e revela se pode convocar Neymar

Após amistoso contra o Japão, nesta terça-feira (14), às 7h30, em Tóquio, o Brasil terá apenas mais quatro jogos antes da Copa de 2026



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16:11

Carlo Ancelotti durante coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Mesmo com apenas cinco partidas à frente da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti já começa a imprimir sua marca. O treinador italiano estabeleceu um estilo de jogo ofensivo, com quatro atacantes, e vem moldando a equipe que pretende levar à Copa do Mundo de 2026. Ainda assim, o técnico prefere manter a cautela. Às vésperas do amistoso contra o Japão, em Tóquio, ele afirmou que o elenco final só deve ser definido no início do próximo ano.

"É um momento, até a Data Fifa de novembro, onde podemos experimentar algumas coisas, dar mais oportunidades a outros jogadores. A Data Fifa de março pode ser a lista que vai jogar a Copa do Mundo. Temos que manejar essas duas coisas. Um time que pouco a pouco vai estar mais definido com outros jogadores que queremos ver como incorpora no jogo", disse Ancelotti, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (13).

A declaração reforça a ideia de que o técnico segue em fase de testes. Depois da goleada por 5x0 sobre a Coreia do Sul, na última sexta-feira, a imprensa internacional destacou o retorno do “jogo bonito” sob o comando do italiano. Ancelotti reconhece a busca por um futebol vistoso, mas ressalta que o equilíbrio entre ataque e defesa é essencial — o Brasil sofreu apenas um gol desde que ele assumiu o comando, na derrota por 1x0 para a Bolívia, na altitude.

"A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito e pode jogar, sim, mas depende do que se entende de jogo bonito. Claro que tem qualidade individual que os jogadores apresentam e também compromisso. É preciso jogar bonito com a bola e também sem a bola, que é um aspecto importante", destacou.

Como de costume, Neymar voltou a ser tema na coletiva. Enquanto o atacante segue fora do Santos para se recuperar de lesão, Ancelotti deixou claro que não descarta contar com o camisa 10 no Mundial. Para ele, o craque ainda pode alcançar o mais alto nível e voltar a ser peça importante na Seleção.

"Neymar pode jogar no seu máximo nível nesta seleção sem nenhum problema. Quando ele está bem, tem a qualidade para jogar não apenas na seleção, e sim em qualquer equipe do mundo", comentou o treinador.

