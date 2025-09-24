Ronaldo Fenômeno diz que Neymar vai trazer o hexa para o Brasil: ‘Será o nosso grande nome’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 20:36
As lesões têm sido um obstáculo constante na carreira de Neymar, especialmente nos últimos anos. Desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão ligamentar no joelho em partida entre Brasil e Uruguai, o camisa 10 ficou mais de 500 dias afastado dos gramados e deixou de ser convocado para a Seleção. Em 2025, ele participou de apenas 21 dos 39 jogos do Santos na temporada, somando seis gols e três assistências.
Com números discretos e dificuldades para manter a sequência de jogos, muitos críticos duvidam da capacidade de Neymar em ajudar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, que será disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos.
No entanto, Ronaldo Fenômeno não compartilha desse pessimismo. Maior artilheiro do Brasil em Copas do Mundo, com 15 gols, e bicampeão mundial, o ex-atacante demonstrou confiança no potencial de Neymar, mesmo após as recentes lesões, incluindo a mais recente na coxa direita.
Durante o Meli Experience, evento promovido pelo Mercado Livre em São Paulo nesta quarta-feira (24), Ronaldo e Neymar participaram juntos de um bate-papo. Ambos são embaixadores da marca e aproveitaram para falar sobre carreira e bastidores da Seleção. Ao ser questionado sobre o futuro do camisa 10, Ronaldo foi direto e deixou clara sua expectativa: “Ele vai ser o nosso grande nome”, disse o Fenômeno, apostando que Neymar pode ser decisivo para o Brasil na busca pelo sonhado hexa em 2026.