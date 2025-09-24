Acesse sua conta
Ronaldo Fenômeno diz que Neymar vai trazer o hexa para o Brasil: ‘Será o nosso grande nome’

Mesmo após seguidas lesões, Fenômeno aposta no camisa 10 como protagonista da Seleção na Copa de 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 20:36

Ronaldo e Neymar durante o Meli Experience
Ronaldo e Neymar durante o Meli Experience Crédito: Divulgação/Mercado Livre

As lesões têm sido um obstáculo constante na carreira de Neymar, especialmente nos últimos anos. Desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão ligamentar no joelho em partida entre Brasil e Uruguai, o camisa 10 ficou mais de 500 dias afastado dos gramados e deixou de ser convocado para a Seleção. Em 2025, ele participou de apenas 21 dos 39 jogos do Santos na temporada, somando seis gols e três assistências.

Com números discretos e dificuldades para manter a sequência de jogos, muitos críticos duvidam da capacidade de Neymar em ajudar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, que será disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos.

No entanto, Ronaldo Fenômeno não compartilha desse pessimismo. Maior artilheiro do Brasil em Copas do Mundo, com 15 gols, e bicampeão mundial, o ex-atacante demonstrou confiança no potencial de Neymar, mesmo após as recentes lesões, incluindo a mais recente na coxa direita.

Durante o Meli Experience, evento promovido pelo Mercado Livre em São Paulo nesta quarta-feira (24), Ronaldo e Neymar participaram juntos de um bate-papo. Ambos são embaixadores da marca e aproveitaram para falar sobre carreira e bastidores da Seleção. Ao ser questionado sobre o futuro do camisa 10, Ronaldo foi direto e deixou clara sua expectativa: “Ele vai ser o nosso grande nome”, disse o Fenômeno, apostando que Neymar pode ser decisivo para o Brasil na busca pelo sonhado hexa em 2026.

