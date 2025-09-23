Acesse sua conta
Neymar critica posição de Raphinha na Bola de Ouro: '5º é sacanagem demais'

Craque do Santos saiu em defesa do atacante do Barcelona

  Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18:03

Raphinha e Neymar
Raphinha e Neymar Crédito: Reprodução/Redes sociais

A quinta colocação de Raphinha na Bola de Ouro gerou forte repercussão entre torcedores brasileiros e até mesmo entre jogadores. O atacante do Barcelona, que chegou a ser apontado como um dos favoritos ao prêmio entregue nesta segunda-feira, acabou ficando atrás de Dembélé, Yamal, Vitinha e Salah.

Entre as vozes de protesto esteve Neymar, que usou as redes sociais para criticar a posição do compatriota. Em comentário no Instagram, em uma publicação que mostrava o top-10 da premiação, o camisa 10 escreveu: “Raphinha em 5º é sacanagem demais”.

Neymar reclamando da posição de Raphinha na Bola de Ouro Crédito: Reprodução

Ranking da Bola de Ouro 2025

30º - Olise (Bayern Munich e França) por Reprodução
29º - Wirtz (Bayer Leverkusen, Liverpool e Alemanha) por Reprodução
28º - Van Dijk (Liverpool e Holanda) por Reprodução
27º - Rice (Arsenal e Inglaterra) por Reprodução
26º - Haaland (Manchester City e Noruega) por Reprodução
25º - Dumfries (Inter e Holanda) por Reprodução
24º - Fabian Ruiz (PSG e Espanha) por Reprodução
23º - Bellingham (Real Madrid e Inglaterra) por Reprodução
22º - Mac Allister (Liverpool e Argentina) por Reprodução
20º - Lautaro (Inter e Argentina) por Reprodução
21º - Guirassy (Borussia Dortmund e Guiné) por Reprodução
19º - João Neves (PSG e Portugal) por Reprodução
18º - McTominay (Napoli e Escócia) por Reprodução
17º - Lewandowski (Barcelona e Polônia) por Reprodução
16º - Vini Jr (Real Madrid e Brasil) por Reprodução
15º - Gyokeres (Sporting, Arsenal e Suécia) por Reprodução
14º - Doué (PSG e França) por Reprodução
13º - Kane (Bayern de Munich e Inglaterra) por Reprodução
12º - Kvaratskhelia (Napoli, PSG e Georgia por Reprodução
11º - Pedri (Barcelona e Espanha) por Reprodução/X
Ranking completo da Bola de Ouro masculina por Reprodução
Dembélé foi o vencedor do Bola de Ouro masculina por Reprodução



Apesar de não conquistar o prêmio, Raphinha teve uma temporada de números expressivos: foram 34 gols e 25 assistências em 54 jogos, além da conquista de LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha pelo Barcelona. Já Vini Jr., outro brasileiro indicado, terminou apenas na 16ª posição – um contraste em relação a 2024, quando ficou em segundo lugar, atrás apenas de Rodri.

O grande vencedor foi Ousmane Dembélé, destaque absoluto do Paris Saint-Germain. Sob o comando de Luis Enrique, o francês foi artilheiro da equipe na temporada histórica de 2024/25, acumulando 35 gols e 14 assistências em 53 partidas e levantando todos os troféus que disputou, menos o do Super Mundial.

De acordo com a revista “France Football”, a Bola de Ouro é definida a partir de três critérios principais, em ordem de importância: 1) Desempenhos individuais, com caráter decisivo e impressionante; 2) Desempenhos coletivos e conquistas; 3) Classe e fair play.

