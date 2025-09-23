Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18:03
A quinta colocação de Raphinha na Bola de Ouro gerou forte repercussão entre torcedores brasileiros e até mesmo entre jogadores. O atacante do Barcelona, que chegou a ser apontado como um dos favoritos ao prêmio entregue nesta segunda-feira, acabou ficando atrás de Dembélé, Yamal, Vitinha e Salah.
Entre as vozes de protesto esteve Neymar, que usou as redes sociais para criticar a posição do compatriota. Em comentário no Instagram, em uma publicação que mostrava o top-10 da premiação, o camisa 10 escreveu: “Raphinha em 5º é sacanagem demais”.
Ranking da Bola de Ouro 2025
Apesar de não conquistar o prêmio, Raphinha teve uma temporada de números expressivos: foram 34 gols e 25 assistências em 54 jogos, além da conquista de LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha pelo Barcelona. Já Vini Jr., outro brasileiro indicado, terminou apenas na 16ª posição – um contraste em relação a 2024, quando ficou em segundo lugar, atrás apenas de Rodri.
O grande vencedor foi Ousmane Dembélé, destaque absoluto do Paris Saint-Germain. Sob o comando de Luis Enrique, o francês foi artilheiro da equipe na temporada histórica de 2024/25, acumulando 35 gols e 14 assistências em 53 partidas e levantando todos os troféus que disputou, menos o do Super Mundial.
De acordo com a revista “France Football”, a Bola de Ouro é definida a partir de três critérios principais, em ordem de importância: 1) Desempenhos individuais, com caráter decisivo e impressionante; 2) Desempenhos coletivos e conquistas; 3) Classe e fair play.