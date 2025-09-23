PISTOLOU

Neymar critica posição de Raphinha na Bola de Ouro: '5º é sacanagem demais'

Craque do Santos saiu em defesa do atacante do Barcelona

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18:03

Raphinha e Neymar Crédito: Reprodução/Redes sociais

A quinta colocação de Raphinha na Bola de Ouro gerou forte repercussão entre torcedores brasileiros e até mesmo entre jogadores. O atacante do Barcelona, que chegou a ser apontado como um dos favoritos ao prêmio entregue nesta segunda-feira, acabou ficando atrás de Dembélé, Yamal, Vitinha e Salah.

Entre as vozes de protesto esteve Neymar, que usou as redes sociais para criticar a posição do compatriota. Em comentário no Instagram, em uma publicação que mostrava o top-10 da premiação, o camisa 10 escreveu: “Raphinha em 5º é sacanagem demais”.

Neymar reclamando da posição de Raphinha na Bola de Ouro Crédito: Reprodução

Apesar de não conquistar o prêmio, Raphinha teve uma temporada de números expressivos: foram 34 gols e 25 assistências em 54 jogos, além da conquista de LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha pelo Barcelona. Já Vini Jr., outro brasileiro indicado, terminou apenas na 16ª posição – um contraste em relação a 2024, quando ficou em segundo lugar, atrás apenas de Rodri.

O grande vencedor foi Ousmane Dembélé, destaque absoluto do Paris Saint-Germain. Sob o comando de Luis Enrique, o francês foi artilheiro da equipe na temporada histórica de 2024/25, acumulando 35 gols e 14 assistências em 53 partidas e levantando todos os troféus que disputou, menos o do Super Mundial.