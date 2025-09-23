BARCELONA

Pai de Lamine Yamal critica premiação da Bola de Ouro: 'Dano moral a um ser humano'

Ele criticou a escolha de Dembélé como melhor do mundo e disse que o filho merecia ganhar

Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:22

Pai com Lamine Yamal Crédito: Reprodução

Ousmane Dembélé foi eleito o vencedor da Bola de Ouro nesta segunda-feira (22), mas nem todos ficaram satisfeitos com o resultado. Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, demonstrou sua indignação e declarou que o filho merecia o prêmio principal.

"Acho que é o pior... não vou dizer roubo, mas dano moral a um ser humano. Acho que Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo, de longe, por uma margem enorme. Não porque ele é meu filho, mas porque ele é o melhor jogador do mundo. Acho que não há rivais", afirmou Nasraoui.

Lamine Yamal ficou em segundo lugar na premiação e recebeu novamente o Troféu Kopa, destinado ao melhor jogador jovem do planeta. Em entrevista ao programa "El Chiringuito", o pai do atacante reforçou seu descontentamento: "Lamine é Lamine Yamal, temos que dizer que algo muito estranho aconteceu aqui. Ano que vem a Bola de Ouro será espanhola".

Na última temporada, Yamal conquistou LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha pelo Barcelona, registrando 18 gols e 25 assistências em 55 partidas. Aos 18 anos, é titular absoluto do clube catalão, que caiu nas semifinais da Champions League para a Inter de Milão, que depois foi derrotada na final pelo PSG de Dembélé.