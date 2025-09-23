Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pai de Lamine Yamal critica premiação da Bola de Ouro: 'Dano moral a um ser humano'

Ele criticou a escolha de Dembélé como melhor do mundo e disse que o filho merecia ganhar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:22

Pai com Lamine Yamal
Pai com Lamine Yamal Crédito: Reprodução

Ousmane Dembélé foi eleito o vencedor da Bola de Ouro nesta segunda-feira (22), mas nem todos ficaram satisfeitos com o resultado. Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, demonstrou sua indignação e declarou que o filho merecia o prêmio principal.

"Acho que é o pior... não vou dizer roubo, mas dano moral a um ser humano. Acho que Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo, de longe, por uma margem enorme. Não porque ele é meu filho, mas porque ele é o melhor jogador do mundo. Acho que não há rivais", afirmou Nasraoui.

Lamine Yamal ficou em segundo lugar na premiação e recebeu novamente o Troféu Kopa, destinado ao melhor jogador jovem do planeta. Em entrevista ao programa "El Chiringuito", o pai do atacante reforçou seu descontentamento: "Lamine é Lamine Yamal, temos que dizer que algo muito estranho aconteceu aqui. Ano que vem a Bola de Ouro será espanhola".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Confira os vencedores de todas as categorias da Bola de Ouro 2025

Bola de Ouro 2025: Com Raphinha em 5º, Dembélé é eleito o melhor jogador do mundo

Marta termina em 12º lugar e Brasil fica sem representantes top-10 da Bola de Ouro feminina

Bola de Ouro 2025: Vini Jr fica fora do top-10 da premiação de melhor jogador do mundo

Real Madrid boicota cerimônia da Bola de Ouro pelo segundo ano consecutivo

Na última temporada, Yamal conquistou LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha pelo Barcelona, registrando 18 gols e 25 assistências em 55 partidas. Aos 18 anos, é titular absoluto do clube catalão, que caiu nas semifinais da Champions League para a Inter de Milão, que depois foi derrotada na final pelo PSG de Dembélé.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, comentou o clima após a premiação: "Lamine estava muito feliz, brincando depois da festa. Ele trouxe hambúrgueres para todos nós à meia-noite, porque estávamos com muita fome. Eles estavam muito bons, aliás".

Mais recentes

Imagem - Vidente prevê título do Brasil na Copa com redenção de Neymar: 'O hexa vem'

Vidente prevê título do Brasil na Copa com redenção de Neymar: 'O hexa vem'
Imagem - Bahia pode atingir feito inédito na era dos pontos corridos do Brasileirão; entenda

Bahia pode atingir feito inédito na era dos pontos corridos do Brasileirão; entenda
Imagem - Libertadores 2025: veja onde assistir aos jogos de volta das quartas de final

Libertadores 2025: veja onde assistir aos jogos de volta das quartas de final

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai
01

Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai

Imagem - Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site
02

Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
03

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira
04

Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira