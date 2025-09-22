MERECIDO?

Bola de Ouro 2025: Com Raphinha em 5º, Dembélé é eleito o melhor jogador do mundo

Francês conquistou o prêmio pela primeira vez; Lamine Yamal (2º) e Vitinha (3º) fecharam o pódio

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18:33

Dembélé foi o grande vencedor da Bola de Ouro Crédito: Reprodução

Ousmane Dembélé, destaque do Paris Saint-Germain, conquistou pela primeira vez a Bola de Ouro, prêmio organizado pela revista France Football em parceria com o jornal L’Équipe e a Uefa. Entre os brasileiros, o grande nome foi Raphinha, do Barcelona, que terminou na quinta colocação. Vini Jr., do Real Madrid, ficou em 16º lugar.

Dembélé, que recebeu o prêmio das mãos de Ronaldinho Gaúcho, já chegava como favorito à premiação após liderar o PSG na campanha histórica que levou o clube francês ao seu primeiro título de Champions League. Além da glória europeia, a equipe ainda levantou o Campeonato Francês, a Copa da França e a Supercopa local, além de ter ficado com o vice na Copa do Mundo de Clubes.

Com 28 anos, o atacante viveu a melhor temporada da carreira. Foram 35 gols e 14 assistências em 53 jogos, somando 49 participações diretas em tentos. Na Ligue 1, foi artilheiro com 21 gols, empatado com Greenwood, do Olympique de Marselha.

Com a conquista, Dembélé se tornou o sexto francês a levantar a Bola de Ouro. Ele agora se junta a nomes históricos como Karim Benzema (2022), Zinedine Zidane (1998), Jean-Pierre Papin (1991), Michel Platini (1983, 1984 e 1985) e Raymond Kopa (1958).

Principais concorrentes e sistema de votação

Entre os concorrentes mais próximos, Raphinha (5º) e Yamal (2º) brilharam pelo Barcelona, que conquistou tudo que podia na Espanha: LaLiga, Copa da Liga e Supercopa da Espanha. Salah (4º), do Liverpool, faturou a Premier League, enquanto o português Vitinha (3º), também do PSG, foi o único meio-campista no top-5 após atuar em 59 partidas, com 13 contribuições diretas para gols, e ainda vencer a Liga das Nações da Uefa com sua seleção.

Apesar dos títulos coletivos de Dembélé, a disputa pelos números individuais foi equilibrada. Raphinha, por exemplo, terminou a temporada com 34 gols e 25 assistências em 57 partidas, alcançando 59 participações diretas — líder entre os finalistas. Salah registrou 34 gols e 23 assistências (57 em 52 jogos), Dembélé somou 51 participações em 53 jogos, e Yamal teve 43 em 55.

Ousmane Dembélé is the 2025' Ballon d'Or !

Here is the full ranking pic.twitter.com/CfJvw5K4Hd — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

A edição 2025 do prêmio avaliou o desempenho dos jogadores entre 1º de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025, considerando todas as competições internacionais, com exceção dos Jogos Olímpicos de Paris, já contabilizados na edição anterior.