Pedro Carreiro
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18:33
Ousmane Dembélé, destaque do Paris Saint-Germain, conquistou pela primeira vez a Bola de Ouro, prêmio organizado pela revista France Football em parceria com o jornal L’Équipe e a Uefa. Entre os brasileiros, o grande nome foi Raphinha, do Barcelona, que terminou na quinta colocação. Vini Jr., do Real Madrid, ficou em 16º lugar.
Dembélé, que recebeu o prêmio das mãos de Ronaldinho Gaúcho, já chegava como favorito à premiação após liderar o PSG na campanha histórica que levou o clube francês ao seu primeiro título de Champions League. Além da glória europeia, a equipe ainda levantou o Campeonato Francês, a Copa da França e a Supercopa local, além de ter ficado com o vice na Copa do Mundo de Clubes.
Com 28 anos, o atacante viveu a melhor temporada da carreira. Foram 35 gols e 14 assistências em 53 jogos, somando 49 participações diretas em tentos. Na Ligue 1, foi artilheiro com 21 gols, empatado com Greenwood, do Olympique de Marselha.
Com a conquista, Dembélé se tornou o sexto francês a levantar a Bola de Ouro. Ele agora se junta a nomes históricos como Karim Benzema (2022), Zinedine Zidane (1998), Jean-Pierre Papin (1991), Michel Platini (1983, 1984 e 1985) e Raymond Kopa (1958).
Entre os concorrentes mais próximos, Raphinha (5º) e Yamal (2º) brilharam pelo Barcelona, que conquistou tudo que podia na Espanha: LaLiga, Copa da Liga e Supercopa da Espanha. Salah (4º), do Liverpool, faturou a Premier League, enquanto o português Vitinha (3º), também do PSG, foi o único meio-campista no top-5 após atuar em 59 partidas, com 13 contribuições diretas para gols, e ainda vencer a Liga das Nações da Uefa com sua seleção.
Apesar dos títulos coletivos de Dembélé, a disputa pelos números individuais foi equilibrada. Raphinha, por exemplo, terminou a temporada com 34 gols e 25 assistências em 57 partidas, alcançando 59 participações diretas — líder entre os finalistas. Salah registrou 34 gols e 23 assistências (57 em 52 jogos), Dembélé somou 51 participações em 53 jogos, e Yamal teve 43 em 55.
A edição 2025 do prêmio avaliou o desempenho dos jogadores entre 1º de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025, considerando todas as competições internacionais, com exceção dos Jogos Olímpicos de Paris, já contabilizados na edição anterior.
De acordo com a France Football, três critérios nortearam o júri: desempenho individual (com peso decisivo), conquistas coletivas e postura em campo, incluindo fair play. O processo de votação reuniu um jornalista especializado de cada país e os 100 melhores jogadores do ranking da FIFA (referência de 7 de agosto de 2025). Cada votante escolhe dez atletas, que recebem pontuações de 15 a 1, e o vencedor é quem acumula mais pontos.