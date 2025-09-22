RAINHA ESNOBADA

Marta termina em 12º lugar e Brasil fica sem representantes top-10 da Bola de Ouro feminina

Além da camisa 10, Amanda Gutierres, do Palmeiras, é era única outra brasileira entre as indicadas e terminou em 21º lugar

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:55

Marta Crédito: Sam Robles/CBF

A atacante Marta, de 39 anos, voltou a figurar entre as finalistas da Bola de Ouro feminina 2025, mas ficou fora do top-10. A jogadora do Orlando Pride terminou na 12ª colocação, de acordo com a divulgação antecipada feita pela France Football e pelo jornal L’Équipe antes da cerimônia oficial, realizada nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris.

A outra brasileira entre as indicadas, Amanda Gutierres, terminou em 21º lugar, o que confirma a ausência de representantes do Brasil entre as dez melhores jogadoras da temporada 2024/25.

As jogadoras que compõem o top-10 de 2025

Aitana Bonmatí (Espanha, Barcelona)

Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)

Alexia Putellas (Espanha, Barcelona)

Chloe Kelly (Inglaterra, Arsenal; ex-Manchester City

Ewa Pajor (Polônia, Barcelona)

Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)

Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)

Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)

Mariona Caldentey (Espanha, Arsenal)

Patri Guijarro (Espanha, Barcelona)

Marta volta após seis anos fora da lista

A camisa 10 da seleção brasileira viveu um ano de destaque. Em 2024/25, conquistou o inédito título da NWSL com o Orlando Pride, foi vice-artilheira da competição e também brilhou pela seleção, levantando a Copa América e sendo eleita a melhor jogadora do torneio, com atuação decisiva na final contra a Colômbia.

Apesar disso, Marta segue em busca do prêmio mais importante da categoria. Desde que a Bola de Ouro feminina foi criada, em 2018, a brasileira nunca venceu. Por outro lado, soma seis títulos de Fifa The Best (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018).

