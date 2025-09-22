Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:55
A atacante Marta, de 39 anos, voltou a figurar entre as finalistas da Bola de Ouro feminina 2025, mas ficou fora do top-10. A jogadora do Orlando Pride terminou na 12ª colocação, de acordo com a divulgação antecipada feita pela France Football e pelo jornal L’Équipe antes da cerimônia oficial, realizada nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris.
A outra brasileira entre as indicadas, Amanda Gutierres, terminou em 21º lugar, o que confirma a ausência de representantes do Brasil entre as dez melhores jogadoras da temporada 2024/25.
Ranking da Bola de Ouro feminina 2025
A camisa 10 da seleção brasileira viveu um ano de destaque. Em 2024/25, conquistou o inédito título da NWSL com o Orlando Pride, foi vice-artilheira da competição e também brilhou pela seleção, levantando a Copa América e sendo eleita a melhor jogadora do torneio, com atuação decisiva na final contra a Colômbia.
Apesar disso, Marta segue em busca do prêmio mais importante da categoria. Desde que a Bola de Ouro feminina foi criada, em 2018, a brasileira nunca venceu. Por outro lado, soma seis títulos de Fifa The Best (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018).