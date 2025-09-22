Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marta termina em 12º lugar e Brasil fica sem representantes top-10 da Bola de Ouro feminina

Além da camisa 10, Amanda Gutierres, do Palmeiras, é era única outra brasileira entre as indicadas e terminou em 21º lugar

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:55

Marta
Marta Crédito: Sam Robles/CBF

A atacante Marta, de 39 anos, voltou a figurar entre as finalistas da Bola de Ouro feminina 2025, mas ficou fora do top-10. A jogadora do Orlando Pride terminou na 12ª colocação, de acordo com a divulgação antecipada feita pela France Football e pelo jornal L’Équipe antes da cerimônia oficial, realizada nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris.

A outra brasileira entre as indicadas, Amanda Gutierres, terminou em 21º lugar, o que confirma a ausência de representantes do Brasil entre as dez melhores jogadoras da temporada 2024/25.

Ranking da Bola de Ouro feminina 2025

Atletas entre a 26ª e 30ª posição por Reprodução
Atletas entre a 21ª e 25ª posição por Reprodução
Atletas entre a 16ª e 20ª posição por Reprodução
Atletas entre a 11ª e 15ª posição por Reprodução
1 de 4
Atletas entre a 26ª e 30ª posição por Reprodução

As jogadoras que compõem o top-10 de 2025

  • Aitana Bonmatí (Espanha, Barcelona)
  • Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
  • Alexia Putellas (Espanha, Barcelona)
  • Chloe Kelly (Inglaterra, Arsenal; ex-Manchester City
  • Ewa Pajor (Polônia, Barcelona)
  • Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
  • Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)
  • Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
  • Mariona Caldentey (Espanha, Arsenal)
  • Patri Guijarro (Espanha, Barcelona)

Leia mais

Imagem - Bola de Ouro 2025: Vini Jr fica fora do top-10 da premiação de melhor jogador do mundo

Bola de Ouro 2025: Vini Jr fica fora do top-10 da premiação de melhor jogador do mundo

Imagem - Real Madrid boicota cerimônia da Bola de Ouro pelo segundo ano consecutivo

Real Madrid boicota cerimônia da Bola de Ouro pelo segundo ano consecutivo

Imagem - Atacante que custou R$ 400 milhões pretende largar o futebol e migrar para o atletismo

Atacante que custou R$ 400 milhões pretende largar o futebol e migrar para o atletismo

Marta volta após seis anos fora da lista

A camisa 10 da seleção brasileira viveu um ano de destaque. Em 2024/25, conquistou o inédito título da NWSL com o Orlando Pride, foi vice-artilheira da competição e também brilhou pela seleção, levantando a Copa América e sendo eleita a melhor jogadora do torneio, com atuação decisiva na final contra a Colômbia.

Apesar disso, Marta segue em busca do prêmio mais importante da categoria. Desde que a Bola de Ouro feminina foi criada, em 2018, a brasileira nunca venceu. Por outro lado, soma seis títulos de Fifa The Best (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018).

Histórico das vencedoras da Bola de Ouro feminina

  • 2018: Ada Hegerberg (Noruega, Lyon)
  • 2019: Megan Rapinoe (EUA, Reign FC)
  • 2020: não houve premiação por causa da pandemia
  • 2021: Alexia Putellas (Espanha, Barcelona)
  • 2022: Alexia Putellas (Espanha, Barcelona)
  • 2023: Aitana Bonmatí (Espanha, Barcelona)
  • 2024: Aitana Bonmatí (Espanha, Barcelona)

Mais recentes

Imagem - Ademir participa parcialmente do treino na reapresentação do Bahia antes de encarar o Vasco

Ademir participa parcialmente do treino na reapresentação do Bahia antes de encarar o Vasco
Imagem - Bola de Ouro 2025: Vini Jr fica fora do top-10 da premiação de melhor jogador do mundo

Bola de Ouro 2025: Vini Jr fica fora do top-10 da premiação de melhor jogador do mundo
Imagem - Real Madrid boicota cerimônia da Bola de Ouro pelo segundo ano consecutivo

Real Madrid boicota cerimônia da Bola de Ouro pelo segundo ano consecutivo

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
01

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai
02

Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai

Imagem - Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro
03

Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Imagem - Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site
04

Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site