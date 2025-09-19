Acesse sua conta
Atacante que custou R$ 400 milhões pretende largar o futebol e migrar para o atletismo

Suspenso por doping e sem brilho no Chelsea, ucraniano  Mykhailo Mudryk mira disputar as Olimpíadas de 2028 como atleta de pista

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:26

Mudryk comemora seu primeiro gol com a camisa do Chelsea
Mudryk comemora gol marcado com a camisa do Chelsea Crédito: Chelsea/Divulgação

O atacante Mykhailo Mudryk, do Chelsea, pode estar prestes a tomar um rumo inusitado em sua carreira. Contratado em 2022 por 70 milhões de euros (cerca de R$ 437,5 milhões na cotação atual), o ucraniano de 24 anos avalia abandonar o futebol para investir no atletismo, com o objetivo de disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A informação foi revelada pelo jornal Marca e confirmada pelo português A Bola.

Conhecido pela velocidade em campo, Mudryk já iniciou treinamentos específicos para integrar a seleção de seu país no atletismo. O jogador estaria recebendo orientação de antigos atletas olímpicos, que enxergaram nele um potencial físico capaz de ser desenvolvido na pista.

A mudança de modalidade ocorre em meio a um momento turbulento na carreira do atacante. Em dezembro de 2024, ele foi suspenso preventivamente pela Federação Inglesa de Futebol (FA) após testar positivo para a substância proibida Meldonium. Caso seja condenado, pode ficar até quatro anos afastado dos gramados.

Apesar de ter sido contratado como grande promessa após se destacar no Shakhtar Donetsk, Mudryk não correspondeu às expectativas no Chelsea. Até aqui, somou 73 partidas e apenas 10 gols pelos Blues. Agora, diante do insucesso no clube e da ameaça de punição, cogita trocar as chuteiras pelas sapatilhas de atletismo para buscar um novo capítulo esportivo.

Ainda assim, o caminho até Los Angeles não será simples. Para competir em 2028, o ucraniano precisa alcançar os índices mínimos exigidos pela World Athletics e superar as seletivas nacionais de 2027.

