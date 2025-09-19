JOGADOR NEGA

Celular de mulher que acusa David Luiz de ameaça teve 'apagão geral' antes de ser entregue

Aparelho foi apreendido pela polícia durante investigação

Carol Neves

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08:58

Karol Cavalcante e David Luiz Crédito: Reprodução

O caso em que David Luiz é acusado de ameaça e perseguição pela cearense Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante ganhou novos desdobramentos essa semana. Um laudo da Polícia Civil do Ceará aponta que o celular entregue pela denunciante passou por uma redefinição de fábrica antes da perícia, além de indicar possíveis sinais de adulteração e falsificação das mensagens apresentadas como prova. As informações foram divulgadas pelo colunista Ancelmo Góis, de O Globo.

O Ministério Público do Ceará, com base em laudo do perito Cássio Thyone Almeida de Rosa, destacou a presença de indícios de adulteração e falsificação do conteúdo da suposta ameaça atribuída à assistente social.

Além disso, um extrato do Cellebrite - software israelense aprovado pelo STJ para extração de dados em investigações criminais - e um novo laudo da Polícia Civil revelam que o celular da assistente social passou por um “factory reset” (apagamento completo para o padrão de fábrica) na véspera de sua apreensão pela polícia.

Relembre

O caso envolvendo o ex-zagueiro David Luiz veio à tona pouco depois de sua mudança para o Chipre, em agosto. A assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante relatou que o jogador a teria convidado para formar um trisal e, segundo ela, manteve um relacionamento extraconjugal com encontros pontuais em Fortaleza, versão negada pelo atleta.

Após recusar o convite, Karollainy afirmou ter sido perseguida, ameaçada e coagida por David Luiz e pessoas próximas a ele, chegando a relatar que foi mantida em um hotel contra sua vontade e que recebeu ameaças envolvendo seu filho. A mulher chegou a comparar a situação ao caso de Eliza Samudio. Devido à gravidade das denúncias, a Justiça concedeu medida protetiva em seu favor.