Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Celular de mulher que acusa David Luiz de ameaça teve 'apagão geral' antes de ser entregue

Aparelho foi apreendido pela polícia durante investigação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08:58

Karol Cavalcante e David Luiz
Karol Cavalcante e David Luiz Crédito: Reprodução

O caso em que David Luiz é acusado de ameaça e perseguição pela cearense Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante ganhou novos desdobramentos essa semana. Um laudo da Polícia Civil do Ceará aponta que o celular entregue pela denunciante passou por uma redefinição de fábrica antes da perícia, além de indicar possíveis sinais de adulteração e falsificação das mensagens apresentadas como prova. As informações foram divulgadas pelo colunista Ancelmo Góis, de O Globo.

O Ministério Público do Ceará, com base em laudo do perito Cássio Thyone Almeida de Rosa, destacou a presença de indícios de adulteração e falsificação do conteúdo da suposta ameaça atribuída à assistente social.

Jovem diz ter mantido affair com David Luiz e sido ameaçada

Mensagem enviada com ameaça por Reprodução
Diálogos foram revelados pelo portal LeoDias por Reprodução
Trechos de conversa divulgados pelo portal LeoDias por Reproduçõa
Trechos de conversa divulgados pelo portal LeoDias por Reprodução
Karol Cavalcante e David Luiz por Reprodução
Karol Cavalcante e David Luiz por Reprodução
Linha de produtos David Luiz no Fortaleza por Reprodução I Instagram @euquerokalls
David Luiz afirmou que ficou sabendo da saída do clube através das redes sociais por Marcelo Cortes/Flamengo
David Luiz comemorando o título da Copa do Brasil por Divulgação I Gilvan de Souza/Flamengo
David Luiz e Thiago Silva por Reprodução
1 de 10
Mensagem enviada com ameaça por Reprodução

Além disso, um extrato do Cellebrite - software israelense aprovado pelo STJ para extração de dados em investigações criminais - e um novo laudo da Polícia Civil revelam que o celular da assistente social passou por um “factory reset” (apagamento completo para o padrão de fábrica) na véspera de sua apreensão pela polícia.

Relembre

O caso envolvendo o ex-zagueiro David Luiz veio à tona pouco depois de sua mudança para o Chipre, em agosto. A assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante relatou que o jogador a teria convidado para formar um trisal e, segundo ela, manteve um relacionamento extraconjugal com encontros pontuais em Fortaleza, versão negada pelo atleta.

Após recusar o convite, Karollainy afirmou ter sido perseguida, ameaçada e coagida por David Luiz e pessoas próximas a ele, chegando a relatar que foi mantida em um hotel contra sua vontade e que recebeu ameaças envolvendo seu filho. A mulher chegou a comparar a situação ao caso de Eliza Samudio. Devido à gravidade das denúncias, a Justiça concedeu medida protetiva em seu favor.

David Luiz nega todas as acusações e, por sua vez, registrou queixa contra Karollainy por calúnia, injúria e difamação. A defesa do atleta sofreu um revés no fim de agosto, quando os advogados Gabriel Domingues, Gustavo Teixeira e Ricardo Sidi deixaram o caso, sem que fossem divulgados os motivos da renúncia.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Caso David Luiz: ex-amante do jogador vai entregar o celular para perícia policial

Em vídeo, David Luiz nega acusações de ameaça e diz que nunca se encontrou com jovem

David Luiz nega encontro presencial com jovem após acusações de traição

Jovem diz que é amante de David Luiz e revela proposta de trisal do jogador

Mais recentes

Imagem - Piu sente gostinho de ouro, mas termina com a prata no Mundial de Atletismo

Piu sente gostinho de ouro, mas termina com a prata no Mundial de Atletismo
Imagem - Arbitragem deu 'dica' a técnico do Estudiantes para evitar expulsão, dizem jogadores do Flamengo

Arbitragem deu 'dica' a técnico do Estudiantes para evitar expulsão, dizem jogadores do Flamengo
Imagem - Bahia confia em freguesia recente contra o Ceará para voltar a vencer no Brasileirão

Bahia confia em freguesia recente contra o Ceará para voltar a vencer no Brasileirão

MAIS LIDAS

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
01

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Imagem - Aves de canto lideram apreensões na RMS, com mais de 8 mil animais resgatados até setembro
03

Aves de canto lideram apreensões na RMS, com mais de 8 mil animais resgatados até setembro

Imagem - Paraíso turístico da Bahia vai cobrar taxa de até R$ 90 para entrada de veículos visitantes
04

Paraíso turístico da Bahia vai cobrar taxa de até R$ 90 para entrada de veículos visitantes